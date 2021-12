Números do PIB / Aqui está o que a Itália está perdendo ao voltar aos níveis anteriores à Covid

Ontem, o Istat divulgou as estimativas finais do PIB para o terceiro trimestre do ano, confirmando o cenário positivo já traçado com estimativas preliminares de Um mês atrás. Com exceção das repercussões que podem advir de eventuais novos fechamentos voltados para o combate à variante ômicron do coronavírus, que no momento parecem improváveis, nosso país já iniciou no quarto trimestre uma significativa recuperação plena da expressiva queda da epidemia impostas na primeira metade do ano passado. Aqui estão os dados mais importantes que surgiram ontem:

Recuperação e dívida / Fortis: estes são os números para a Itália a ser confirmada contra os falcões da UE

1) No terceiro trimestre de 2021, o PIB expresso em termos reais, ajustados pelo calendário e pelos dados dessazonalizados, cresceu 2,6% em relação ao trimestre anterior, conforme já apontado há um mês, mas 3,9% em relação ao trimestre anterior. Mesmo trimestre em 2020, com um ligeiro ajuste de uma casa decimal acima das estimativas anteriores.

Cenário COVID / Ameaça ao PIB e ao governo vem da Alemanha

2) A variação do PIB efetivamente obtido para o conjunto de 2021 também aumentou um décimo, para 6,2%. É quanto se manteria o número médio para 2021 se o PIB permanecesse estagnado no último trimestre do ano. É uma premissa puramente teórica, um valor de “base” que certamente estamos destinados a fazer melhor. Mas a quantidade de melhorias novamente depende do vírus e de suas variantes.

Em todo caso, a meta “psicológica” de 6 pontos percentuais e meio de crescimento real para todo o ano de 2021 não parece rebuscada e, a esse respeito, o aumento do PIB no último trimestre de apenas 1,2-1,3% em comparação com o terceiro nível. Se isso acontecer, também teremos uma recuperação total da retração da economia causada pelo coronavírus em 2020, nos trazendo de volta ao mesmo patamar que atingimos no último trimestre de 2019, antes da pandemia atingir nosso país e outros países.

Recuperação e política / O bom momento para a Europa está prestes a se transformar em um ko

Em que estágio estamos no caminho da recuperação?

E Neste ponto, é útil propor novamente o nosso gráfico de síntese dos efeitos da crise da saúde sobre o PIB real dos principais países europeus no primeiro semestre do ano passado e as várias vias de recuperação implementadas até agora. O Gráfico 2 mostra esses dados para os principais países e os classifica de acordo com a queda geral da pandemia. É representado pelo histograma em azul da fração recuperada no terceiro trimestre de 2021 e pelo histograma em vermelho da fração ainda por recuperar. Portanto, a queda total que sempre ocorreu é a soma das duas cores quando o vermelho também está presente. Por outro lado, se de fato houve uma recuperação total da queda e o nível atual do PIB de um país é superior ao do quarto trimestre de 2019, o último antes da propagação do vírus, então toda a queda é representada apenas pelo gráfico azul enquanto a parte verde nos diz o quanto o nível atual é muito mais alto do que o nível epidêmico anterior.

Gráfico 1 – Pontos reais do PIB perdidos no segundo trimestre. 2020 em comparação com o quarto trimestre de 2019 e distinguindo entre reembolsos e não reembolsos no terceiro trimestre. 2021

Somente para a Grécia, a recuperação foi calculada no segundo trimestre de 2021, pois o terceiro trimestre ainda não é conhecido. Fonte: com base em dados do Istat e do EurostatO gráfico mostra primeiro os efeitos recessivos altamente diferenciados do coronavírus: na média da área do euro, a queda do PIB real no primeiro semestre do ano passado foi de pouco menos de 15%, mas com valores muito mais baixos ao se mover para o norte da Europa e muito mais alto no Mediterrâneo. Entre os países relativamente mais favorecidos economicamente, muitos já se recuperaram totalmente desde o primeiro outono, especialmente a Holanda e a Suécia, mas também a Áustria e a Bélgica. É uma exceção na negatividade Na Alemanha

, os únicos grandes países não mediterrâneos ainda abaixo do nível pré-Covid, a exceção positiva é a Grécia, que fica no Mediterrâneo, mas já recuperou totalmente em meados deste ano (o Serviço de Estatística grego ainda não publicou o terceiro trimestre). Entre os países do sul da Europa mais atingidos pelo coronavírus, a França é o país que mais cresceu e recuperou até agora a maior parte da queda, seguida pela Itália em segundo lugar, que deve cruzar a linha de chegada no final do ano. Portugal e Espanha ainda estão longe de uma recuperação total, mas foram os que sofreram os impactos mais significativos.

Componentes da demanda na Itália

No que se refere às várias componentes da procura, como afirma “Estatísticas”: “Em relação ao trimestre anterior, todos os grandes agregados da procura interna estão a aumentar, com um aumento de 2,2% do consumo final nacional e de 1,6% do investimento fixo total. e as exportações cresceram 2,1% e 3,4%, respectivamente. O estoque líquido da demanda nacional contribuiu com +2 pontos percentuais para o crescimento do PIB: +1,7 pontos para o consumo das famílias …, +0,3 para o investimento fixo total e contribuição zero dos gastos da administração pública. a demanda contribuiu com +0,5 ponto percentual.

Também com relação aos componentes da demanda, é útil avaliar o grau de recuperação dos níveis pré-Covid. Gráfico 2 – PIB real da Itália e seus principais componentes (quarto trimestre de 2019 = 100)

Fonte: Processamento de dados Istat.

Como podemos ver no Gráfico 2:

1)

A procura de investimento foi a mais baixa na fase aguda da Covid, e também se recuperou mais depois disso, atingindo + 6,9% no último trimestre em comparação com o final de 2019. Este crescimento foi impulsionado principalmente pela construção (+ 14,1% para residências e + 12,7% para residências). Para edifícios não residenciais e outros negócios), inferior à demanda por instalações e maquinários, no entanto, + 3,2% em relação ao pré-Covid. Por outro lado, a demanda por veículos ainda está em crise, apenas 71% do nível anterior da pandemia. 2) A demanda de consumo das famílias é o componente mais distante dos níveis anteriores à Covid e permanece estável em -3,6%, embora parcialmente compensada pelas despesas de consumo público de + 2,6%. Desta forma, a diferença remanescente no consumo total é reduzida para -2,2%. 3) Exportações e importações não estão representadas no gráfico 2, para não serem oneradas, mas sim no gráfico 3. Aqui podemos ver como a importação ganha a “corrida” do payback: agora está um pouco acima do final de 2019 (+ 1,1% ), enquanto all’export

Uma etapa semelhante ainda está faltando na linha 100% (-1,1%).

Gráfico 3 – Importação e Exportação Real da Itália (quarto trimestre de 2019 = 100)

Fonte: Processamento de dados Istat.

