Caos a bordo da EasyJet, polícia expulsa vinte e seis passageiros por ‘comportamento impróprio’

vinte e seis Passageiros Eles foram expulsos de um voo da easyJet depois que a polícia foi chamada para lidar com “comportamento impróprio”.

O que aconteceu

O avião estava programado para chegar a Faro, em Portugal, vindo de Glasgow, antes das 16h30 de quinta-feira. Mas a polícia foi chamada ao avião para cuidar do acidente. Os policiais chegaram ao portão e retiraram 26 homens do voo. O voo atrasou pelo menos duas horas e meia.

A EasyJet confirmou esta noite que expulsou o grupo de passageiros do voo de ontem, informou o The Sun. Um porta-voz da empresa disse: “Podemos confirmar que um grupo de passageiros que deveria viajar no EZY3163 de Glasgow para Faro na noite passada. foi negado o embarque no avião antes de embarcar no avião. “A polícia o expulsou por comportamento perturbador.”

“Nosso pessoal de cabine e de terra é treinado para avaliar todas as situações e agir de forma rápida e adequada para garantir que a segurança do voo e de outros passageiros não esteja em risco em nenhum momento. Embora tais incidentes sejam raros, nós os levamos muito a sério e não os fazemos. tolerar comportamento abusivo ou ameaçador em relação a “Nossos funcionários”.

intervenção policial

Um porta-voz da Polícia Escócia disse: “Por volta das 17h10 de quinta-feira, 20 de junho de 2024, os agentes foram chamados para relatar uma perturbação a bordo de um avião com destino a Portugal. A polícia ajudou a tripulação do avião a retirar 26 homens do avião.”

