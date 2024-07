A lição de Portugal para Itália

Ouça a versão em áudio do artigo

Em menos de dez anos, Portugal passou de um longo período de desempenho medíocre, passando por uma crise económica muito grave, para o actual forte crescimento. O crescimento económico português em 2019 deverá atingir 1,7% (acima da média da UE de 1,4%) e o desemprego deverá atingir 6,2%, tendo subido para 16%. Se a dívida pública continuar muito elevada (cerca de 121% do PIB), o caminho para a recuperação é claro: o défice público este ano cairá de facto para 0,5% do PIB, o nível mais baixo da história democrática do país. Nos próximos anos alcançaremos um orçamento equilibrado (também porque o serviço da dívida pública entrou em colapso, com os rendimentos das obrigações a 10 anos a caírem continuamente abaixo dos 2%).

O que aconteceu em Portugal não é um milagre, mas pelo contrário, é um renascimento económico desejado e arduamente conquistado, depois de ter atingido o fundo do poço e perto do incumprimento em 2011 (evitado pela Troika entre a União Europeia, o Banco Central Europeu e Fundo Europeu). Fundo Monetário Internacional com um empréstimo de 78 mil milhões de euros). ). Se é verdade que o ciclo económico internacional favorável e as intervenções do Banco Central Europeu lideradas por Mario Draghi deram uma boa oportunidade a Lisboa, é igualmente certo que a recuperação teve enormes custos para os portugueses e colocou em causa a coesão social nacional.

Os factores que permitiram a renovação e o relançamento da economia portuguesa são analisados ​​pelo estudo realizado pela Casa Europeia Ambrosetti na 45ª sessão do Fórum que se realiza de 6 a 8 de Setembro em Villa d’Este, em Cernobbio. : “Da tragédia ao sucesso internacional em menos de uma década: a crise como catalisador da viragem da economia portuguesa.”

Existem três etapas identificadas pelo estudo para explicar a transformação da economia portuguesa, começando com a grande crise financeira global e a subsequente crise da Zona Euro, passando por três governos diferentes. E – depois de feitas as distinções necessárias – sem abandonar o paralelo contínuo com a Itália.

«Em primeiro lugar – escrevem os analistas da Casa Europeia – Ambrosetti – as reformas implementadas nos últimos 20 anos em diversas áreas (educação, competências, distribuição de investimentos, fortalecimento do sistema bancário, melhoria do ambiente económico…) melhoraram gradualmente o fundamentais económicos do país, o que abre caminho ao seu crescimento sustentável a longo prazo. Estas mudanças melhoraram a competitividade e a produtividade de Portugal, permitindo ao país beneficiar de melhorias no cenário internacional (especialmente através das exportações). A este respeito, e especialmente no que diz respeito aos dados italianos, o rápido aumento desde 2008 no número de licenciados (e da sua preparação) e de funcionários na função de I&D das empresas tem sido impressionante. Não menos importante é o salto das exportações, cujo valor representa hoje mais de 44% do PIB português e há dez anos era de 27,4%.