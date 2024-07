Ford Capri se transforma em SUV cupê elétrico

Foi reinventado O Ford Capri nasceu no final da década de 1960 como o Mustang para o mercado europeu. E assim como o Mustang, que se reinventou nos últimos anos, é só isso SUVs elétricos Com o lançamento do Mach-e, o Capri também segue o mesmo caminho.

Foi um sucesso – Do cupê que foi vendido ao longo de três gerações, de 1969 a 1986 1,8 milhões amostras (aqui Para saber mais) Resta muito pouco: além do nome, há algumas referências estilísticas (Veja o desenho abaixo), como as duas elevações que correm em ambos os lados do capô, as luzes diurnas em LED que lembram os quatro faróis do modelo original e o vidro traseiro altamente inclinado, que termina com uma sugestão de cauda. o novo Ford Capri ele é alto 463 centímetrosTem 187 cm de largura e 162 cm de altura, com distância entre eixos de 277 cm.

ContinuarO – O Ford Capri partilha a plataforma MEB do Grupo Volkswagen, dedicada aos veículos eléctricos, com o recente Ford Explorer, mesma plataforma também utilizada pelo VW ID.4. Na verdade, a mecânica do Capri é a mesma do Explorer, mas a “bateria” menor, de 52 quilowatts-hora, não está incluída. Restam apenas as duas maiores unidades: os 77 kWh do Capri A Tração Traseira de 286 cv E 79 kWh para 4×4 de 340 cv. O primeiro carrega no máximo 135 quilowatts, enquanto o segundo pode chegar a 185 quilowatts em corrente contínua (em corrente alternada, o máximo é sempre 11 quilowatts). O perfil mais simplificado traz benefíciosindependência Anuncie quem está vindo para 627 quilômetros (+25 em comparação com o Explorer) para a variante 2WD de cada 592 quilômetros (+26) para a versão com tração integral.

Tela grande – A parte interna do Ford Capri É muito semelhante ao do Explorer com um interior minimalista em que o tamanho domina o cenário Tela vertical Sistema multimídia: Possui diâmetro de 15 polegadas e pode deslizar para cima ou para baixo para se adaptar aos diferentes drivers. Em vez disso, as informações de direção são exibidas ao volante, em uma segunda tela de 5,3 polegadas, apoiada em uma estrutura oval azul chamada de “Soundbar” e incorporando alguns alto-falantes e luzes ambientes. A forma descendente da carroçaria traseira não afecta a capacidade da bagageira, que ultrapassa os 570 litros.

> O gráfico acima destaca como a última geração do Capri (à direita) se inspira na primeira geração (à esquerda) em alguns detalhes, como o nariz e os faróis.