Longe de cerca de um terço dos seus funcionários – QuiFinanza

Empresa britânica Dyson Eu decidi começar com corpo inteiro Plano de desmobilização Seus funcionários, dizem os líderes da empresa, para se prepararem para o futuro de mercados globais ferozes e competitivos. A popular marca de aspiradores de pó, purificadores de ar e secadores de cabelo deixará cerca de um terço de sua força de trabalho em casa Mil pessoasAtualmente trabalhando em Reino Unido (Total de 3.500 funcionários). Os escritórios da Dyson são especificamente afetados pelo plano de demissão Wiltshire, Bristol E Londres.

Razões para demissões na Dyson

Explicando os motivos que levam a empresa a algo novo Plano de desmobilização Ele era o CEO da empresa Dyson, Eles têm KearnyQue falou da dificuldade de operar “em mercados globais cada vez mais acirrados e competitivos”. Para o CEO, a empresa de aspiradores deve manter o seu carácter “pioneiro e flexível” para poder navegar nas águas incertas do futuro, mesmo que a escolha feita seja “incrivelmente dolorosa devido ao seu impacto em colegas próximos e talentosos”. Kearney também confirmou que as pessoas vulneráveis ​​seriam “apoiadas durante o processo de demissão”.

Crise de Dyson

Dyson É uma empresa líder na área dos aspiradores, sempre distinguida pelas suas maravilhosas inovações resultantes de um avançado sector de… pesquisa e desenvolvimento interno. No entanto, um aumento de 40% neste último causará alguns problemas a uma empresa que sempre foi saudável até agora.

Além do que foi dito, o fundador da empresa, Sr. James Dyson (ativos no valor de £ 20 bilhões), há muito tempo conflito Com políticas econômicas Que foi adotado em Reino UnidoTanto que em 2019 tomou a decisão de mudar a sede para lá Cingapura. A escolha certamente não foi aleatória, visto que a produção da empresa é feita em grande parte na Ásia, onde também estão localizadas suas cadeias de fornecimento. Mais uma vez, Singapura tem um acordo de comércio livre com a União Europeia, o que facilita enormemente a produção de produtos Dyson fora das fronteiras nacionais do seu país de origem.

Para James Dyson, o governo do Reino Unido com a sua Impostos altos Desencoraja os empresários que, desta forma, não têm outra alternativa senão investir em “economias modernas e clarividentes”. Para completar o que foi dito, gostaríamos de lembrar que em Abril de 2023, o imposto sobre as sociedades no Reino Unido aumentou de 19 para 25 por cento, e obviamente também devem ser adicionados custos de energia mais elevados.

No Reino Unido, apenas Dyson R&D

James Dysonno anúncio de Plano de desmobilizaçãoespecificando que Reino Unido Continuará a ser um centro vital para pesquisa e desenvolvimentoEmbora suas palavras tenham sido rejeitadas pelo representante dos empregados que recebeu o aviso de rescisão. Tal como relatou à BBC, apenas o edifício de I&D do Reino Unido permaneceu, enquanto todos os trabalhadores já tinham partido.

“Tudo isso contrasta fortemente com a promessa de James de que a pesquisa e desenvolvimento permaneceria no Reino Unido mesmo depois que a sede fosse transferida para Cingapura”, disse o funcionário da Dyson que logo seria demitido. “Acreditamos que isto visa claramente reduzir os custos de utilização dos nossos serviços para homólogos no Sudeste Asiático que são mais baratos de contratar.