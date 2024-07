Salários, recorde negativo de baixos salários para Itália segundo a OCDE

Os registos de emprego de Itália – que podem muito bem ser explicados por razões demográficas – são incapazes de eliminar o problema da falta de crescimento salarial. Pelo contrário, é um número recorde, uma marca negra entre as economias mais avançadas, o que foi mais uma vez destacado pelos dados da OCDE.







A plataforma está na direção oposta

A organização parisiense publicou o seu relatório sobre o emprego, no qual visava a transformação verde do trabalho que, como aqui mencionado, corre o risco de gerar uma nova classe de trabalhadores precários e mal remunerados, entre aqueles com meios “mais modestos”. Mas o quadro geral dos nossos salários, excluindo as análises fronteiriças, não é encorajador.

A OCDE espera que o emprego atinja máximos históricos na região económica. Mas os dados atualizados do primeiro trimestre de 2024 confirmam o registo negativo dos salários reais da Itália, ou seja, da inflação líquida: em -6,9% em comparação com o quarto trimestre de 2019, ou seja, antes do início da pandemia, A região de Belpaese é a pior da zona euro (-2% na Alemanha, +0,1% em França) e é o penúltimo dos 38 países da OCDE, precedida apenas pela República Checa e pela Suécia..

Centrando-se na Itália, a OCDE explica que graças à renovação de importantes acordos colectivos, especialmente no sector dos serviços, houve um aumento nos salários negociados, +2,8% em relação ao ano anterior no primeiro trimestre do ano. . No entanto, as previsões apontam para um crescimento real dos salários que “deverá continuar a ser uma possibilidade nos próximos dois anos”. Espera-se que os salários nominais cresçam 2,7% em 2024 e 2,5% em 2025. Ainda estão bem abaixo da média da OCDE, mas são pelo menos superiores à inflação – que deverá atingir 1,1% em 2024 e 2% em 2024 – portanto, com uma recuperação mínima. do poder de compra.

Um problema que persiste há décadas

O problema certamente não é novo. Há apenas alguns meses, a Comissão Europeia afirmou no seu relatório sobre a convergência social que “o crescimento dos salários nominais foi insuficiente para compensar a perda de poder de compra causada pelo recente pico de inflação ligado à crise energética causada pela invasão russa”. Ucrânia”. Mas também “os salários italianos são estruturalmente baixos: entre 2013 e 2022, o crescimento dos salários nominais por trabalhador atingiu 12%”, ou seja, metade do crescimento europeu (23%). E se pensarmos em termos de compras poder, aqui está você com a Itália entrando na zona vermelha em 2% enquanto a União Europeia cresce 2,5%.







A própria OCDE nos diz, ampliando ainda mais sua perspectiva para o reprocessamento de dados Inapp Estagnação dos salários reais de 1991 a 2023 (+1%) em comparação com uma média de 32,5% nos países da Organização de Paris.

À luz destes dados, as palavras do Governador Panetta, que ontem na reunião da ABI dissipou quaisquer receios de uma espiral entre a inflação e o crescimento da massa salarial, ressoam com ainda maior urgência. Para Panetta, “Depois das perdas dos últimos anos, O atual aumento salarial representa uma recuperação inevitável do poder de compra“Prevê-se que enfraqueça à medida que a perda a ser recuperada diminui.”

Empresas devem absorver aumentos salariais

Onde podemos encontrar espaço para aumentar os salários e, assim, aumentar os custos de produção, sem gerar tensões nos preços? De Panetta à própria OCDE, a resposta é inequívoca. Agora cabe às empresas, que acumularam lucros saudáveis, repassando os aumentos de custos que sofreram devido à inflação (e ganhando assim competitividade no caso das exportações italianas), absorver o aumento dos salários sem afetar as tabelas de preços. Na verdade, Paris critica os países onde os salários reais continuam a diminuir, apesar de uma época de lucros empresariais mais do que boa: “Em muitos países ainda há espaço para os lucros absorverem novos aumentos salariais”. Panetta diz algo muito semelhante: “Os custos mais baixos dos factores de produção intermédios e os grandes lucros acumulados até agora permitem às empresas absorver o crescimento dos salários sem o transferir para os preços finais”.