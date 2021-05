Vinho Rosé: O Concours Mondial vai a L’Aquila para uma harmonização Food & Rosé

Os melhores vinhos rosados ​​italianos e europeus desafiam-se mutuamente numa combinação gastronómica, no Concours Mondial de Bruxelles, de 4 a 6 de junho. É um momento de ouro para o vinho Rosé.

As exportações lideram, com Espanha no topo, seguida de França e Itália, com um valor de 2,2 mil milhões de euros.

Vinhos rosés em socorro: Os melhores vinhos rosés europeus vão competir em L’Aquila, por ocasião do Concours Mondial de Bruxelles que se deslocam para a Itália de 4 a 6 de junho, em uma comparação especial, Food & Rosé Selection, desafia o emparelhamento perfeito de comida e vinhos rosados. Será atendido por 45 bartenders especialistas internacionais – incluindo bartenders, críticos, compradores, jornalistas e representantes de organizações – que atuarão como juízes para avaliar as coleções de vinhos premiadas com os Grand Golds e Golds para Rosé’s selecionados pela CMB para os pratos servidos pela cozinha estrelada de Magione Papale. Oito prêmios para comida e rosas selecionadas na mão. D3503804_ © Consorzio Vini d’Abruzzo Foto: © Consorzio Vini d’Abruzzo Roma, 21 de maio de 2021.

Um fio rosa une a Europa do vinho e a franquia gastronômica de Abruzzo em um concurso que vai definir os melhores pares entre as comidas rosa do ano. Mais de 120 pôsteres, vindos da Áustria, Bélgica, Bulgária, Espanha, França, Itália, Grécia, Portugal, Moldávia, Romênia e Eslováquia, vão competir, bem como pratos exclusivos da cozinha exclusiva do restaurante Magione Papale (L ‘Aquila), o heróis dos três dias de L’Aquila que, além de intensas sessões de degustação, também inclui reuniões aprofundadas e discussões sobre questões-chave relacionadas à cerveja rosa.

“Na esteira do sucesso do Concours Mondial de Bruxelles, que há quase 30 anos orienta os consumidores a escolher os vinhos da mais alta qualidade em todo o mundo”, disse Baudouin Hauxelles, Presidente do Concours Mondial de Bruxelles e Food & Rosé Selection .Por CMB – Decidimos este ano organizar um novo concurso que, para além de valorizar um fenómeno global como o vinho rosado, visa determinar o melhor acompanhamento alimentar, sendo assim, um novo critério de avaliação, face aos métodos tradicionais promovidos pela o Concours Mondial de Bruxelles que aposta exclusivamente no vinho e nos aspectos Sensual, que vai seguir diferentes tendências ao nível da gastronomia e do vinho rosa. Tudo tendo como pano de fundo Abruzzo, um dos territórios italianos mais favoráveis ​​à produção de vinhos rosés, Cerasuolo d’Abruzzo DOC está na vanguarda, que responde por 6,2 milhões de garrafas anuais 7% do produto engarrafado de Abruzzo DOP, o que contribui decisivamente para o sucesso do gênero e o desenvolvimento da Itália é o maior exportador mundial (a segunda etapa da plataforma em valor, com 20% do total de ações, e a terceira em volume com 13%, segundo os últimos dados disponíveis do World Observatório Rosé).

“A alimentação agrícola e em particular a viticultura – acrescenta Emmanuel Emprodente, Vice-Presidente da Região de Abruzzo encarregado da Agricultura – são uma verdadeira joia na nossa região e não é de estranhar que contribuam fortemente para a economia local e a qualidade do abastecimento italiano . Em todo o mundo, conhecido como “lifestyle” The Italian “. Ter a honra de organizar a primeira edição da Food & Rosé Selection da CMB não é apenas uma oportunidade estratégica para promover a excelência de Abruzzo, através das expressões do seu território que vão do vinho ao azeite, do queijo à carne processada. Produtos da pesca e produtos exemplares de excelência, mas também. “Para dar um novo impulso à competitividade das nossas terras ricas em história, arte e beleza das paisagens, sem esquecer os inúmeros atractivos naturais entre o mar e as montanhas. ”

O sábado 5 de junho começa com sessões de degustação às cegas, durante as quais os jurados têm de classificar os cartazes de acordo com a sua natureza e capacidade para casar com oito categorias específicas de pratos: aperitivo; Peixe cru; Peixe cozido; Carne curada; Carne, comida cozinhada com especiarias; Queijo. Doce. Uma vez determinado o potencial de emparelhamento de cada vinho medalha, a competição de domingo, 6 de junho, entrará no centro da competição com uma espécie de tête-à-tête, em que definirá qual vinho rosa será o melhor para cada categoria. comida e, portanto, a marca rosa que ganhará um dos oito prêmios Food & Rosé Selection previstos. Concurso (melhor vinho rosa para aperitivos; melhor vinho rosa para peixe cru; melhor vinho rosa para peixe cozido; melhor vinho rosa para carne processada ; melhor vinho rosa para carne cozida; melhor vinho rosa para comida picante; melhor vinho rosa para queijo; melhor vinho rosa para sobremesa).

Com efeito, na fase final, o júri provará mais uma vez às cegas o vinho pré-avaliado, mas desta vez com o prato da turma que lhes foi atribuído. Por fim, para enriquecer a Food & Rose Selection by CMB, quatro encontros – discussões sobre temas de maior importância para o setor de vinhos rosados ​​(também disponíveis na transmissão ao vivo), que vão desde tendências globais a grandes desenvolvimentos técnicos na produção, embalagem e marketing, até o foco no vinho rosado italiano de uvas locais.

As Quatro Reuniões da Seleção Food & Rosé por discussões do CMB (também visíveis ao vivo e sempre disponíveis na conta do YouTube do Concours Mondial de Bruxelles: https://www.youtube.com/user/Vinopres): Sexta-feira, 4 de junho, 17h30 – Palazzo della Regione “CERASUOLO, CHIARETTO, ROSATO: ROSAS ITALIANAS DE AUTOCTONE GRAPES” por Davide Acerra, Diretor e Diretor de Comunicações do Consórcio para a Proteção dos Vinhos de Abruzzo (italiano, com tradução simultânea para o inglês). Sexta-feira, 4 de junho, 18h30 – Palazzo della Regione “O passado, o presente e o futuro do vinho rosé: principais desenvolvimentos técnicos e implicações para o produto” por Jill Mason e Natalie Bolzag, Diretora e Diretora de Projeto respectivamente para o Centro de Pesquisa e Experimentação em Rosy Wine in Provence (francês, com tradução para o inglês).

Sábado, 5 de junho, 8h45 – Magione Papale “Tendências Globais do Vinho: A Oportunidade de Rosas” por Birpaolo Benco, Consultor de Marketing de Alimentos e Vinhos da Affinamenti e Diretor Nacional da Itália Wine Intelligence (inglês). Domingo, 6 de Junho, 8h45 – Magione Papale “A Nova Fronteira para o Engarrafamento e Comercialização de Vinhos Rosados” por Kateřina Slezáková e Gaia Gottardo, respetivamente, diretora de marketing dos Distribuidores Vinolok e Vinolok da Amorim Cork Italia SpA (inglês).

De acordo com dados do Global Rosy Observatory, a produção global de vinho rosado aumentou de 20 milhões de hectolitros em 2002 para um recorde de 26,4 milhões de hectolitros em 2018, um aumento de 31%. Após um período de declínio significativo entre 2014 e 2017, a França experimentou uma rápida recuperação em 2018, passando de 5,5 milhões de hectolitros em 2017 para 7,5 milhões em 2018. A produção atingiu um recorde nos Estados Unidos, com 5 milhões de hectolitros. Espanha, que, após uma queda contínua desde 2013, atingiu o seu nível mais alto nos últimos dez anos. Assim, a plataforma dos principais países produtores de rosas consiste em França, Estados Unidos e Espanha em 2018, que juntos respondem por 64% da produção de vinho rosa em volume mundial, em comparação com 60% em 2017.

Já na Itália, a produção nos últimos dez anos caiu pela metade, ainda que haja uma ligeira recuperação em 2018. O consumo em 2018 foi de mais de 11 litros por cem do vinho ainda bebido rosa. Na verdade, o consumo global de rosas, com 25,6 milhões de hectolitros, responde por 11,2% do consumo global de vinho. Os principais países consumidores são a França (que absorve 34% dos volumes globais, + 3% em 10 anos) e os Estados Unidos (20% do consumo global, + 4% em 10 anos). Pelo contrário, nos últimos dez anos, Alemanha, Itália e Espanha viram um decréscimo no seu consumo, especialmente Espanha (desde 2002 – 70%).

As exportações globais de rosas cresceram 39%, de 7,6 milhões de hectolitros em 2002 para 10,6 milhões de hectolitros em 2018. Todos os países líderes aumentaram suas exportações em volume. Assumiu a parte do leão: Espanha (40%), França (14%) e Itália (13%), que respondem por dois terços das exportações globais de rosas. No entanto, em termos de valor, o valor dos vinhos rosados ​​exportados atingiu + 10% em 2018, passando de 2 mil milhões de euros em 2017 para 2,2 mil milhões de euros em 2018.