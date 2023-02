Nuovo Giornale Nazionale – O carro elétrico divide as forças políticas italianas

Por Gianvito Caldararo

E o texto da decisão do Parlamento Europeu, que diz que a partir de 2035 só serão produzidos carros elétricos, registou o seguinte resultado: 340 votos a favor, 21 abstenções e 279 contra. Os deputados italianos estão divididos. Os deputados dos partidos que apoiam o governo, como Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega, votaram contra, enquanto os deputados do PD e M5S votaram a favor.

As diferentes posições dos referidos partidos já eram evidentes em suas plataformas nas eleições gerais de 25 de setembro. Os partidos de centro-direita passaram a apoiar e promover os combustíveis alternativos e pretendem reequilibrar os incentivos a favor de toda a frota automóvel, porque o bónus ambiental vê um desequilíbrio a favor dos carros elétricos e híbridos.

Para essas potências, ficou claro que não seriam totalmente elétricas, mas sim visariam promover o uso de veículos elétricos, híbridos e convencionais. O Partido Democrata apoia publicamente o carro elétrico, tanto que prevê 100.000 postes elétricos e 30.000 pontos de carregamento rápido até 2027, com o objetivo de diminuir a diferença de preço entre carros a combustão e carros elétricos e híbridos plug-in.

Para o M5S, multimédia (vários sistemas de transporte e utilização de bilhete único) e interligação são as palavras fortes, a par do descongestionamento, mais car-sharing (serviço de aluguer de viaturas) com carpooling (utilização partilhada entre várias pessoas) e descontos em scooters predominantes .

Apesar das diferentes posições sobre a disseminação do carro elétrico, as mesmas forças políticas se regozijaram ao comentar a disseminação dos postes de recarga de carros elétricos. O comércio crescia em ritmo acelerado. De facto, em 2021 existiam 26.024 pontos de carregamento e em 2022 o número foi de 36.772 pontos de carregamento, um aumento de 41% face a 2021. De 2019 a 2022, o aumento destas infraestruturas foi de +245%.

A distribuição geográfica dos pontos de carregamento é a seguinte:

– 58% no norte – 22% no centro e 20% no sul e ilhas.

A região mais virtuosa é a Lombardia com 16% de todos os estabelecimentos.

O banho frio que se abateu sobre o PD e o M5S foi a posição de Romano Prodi, sobre a decisão tomada pela Europa de deixar de vender automóveis a gasóleo e a gasolina a partir de 2032.

Ele escreveu em um artigo no “Messaggero” que “a opção verde da Europa prejudica nosso país”. Para Brody, essa medida resultará em menos empregos e também em sérios danos à nossa balança comercial.

A lâmina de Brody queima inesperadamente na pele do PD e M5S. Agora, todos contam com a cláusula de revisão de impacto a ser implementada até 2026, levando em conta a evolução tecnológica, perspectiva que deixa espaço para mudanças estruturais na lei.

O atual ministro do Meio Ambiente, Gilberto Becchetto Fratin, lutou contra as mudanças que o ex-ministro do Meio Ambiente, Roberto Cingolani, do governo Draghi, juntou na briga com seus colegas de Portugal, Eslováquia, Romênia e Bulgária, e tentando adiar o prazo para 2040.

O governo italiano está determinado a se opor à decisão tomada pelo Parlamento Europeu e está focando sua atenção na provisão para a revisão prevista para 2026.