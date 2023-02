Prazos e quem deve enviar

casa » Notícias » Formulário de renda pessoal 2023: prazos e quem deve enviá-lo

A Receita Federal disponibilizou aos contribuintes a versão final do Formulário de Renda Pessoal para 2023, devido a todas as pessoas que recebem renda de negócios, renda de trabalho autônomo, detentores de IVA e muito mais. Vejamos neste breve guia quem deve enviar o formulário e quais os prazos para 2023.

EU’agência de receita Postado em seu site A versão final de Formulário de Renda Pessoal 2023devido a quem aufere rendimentos de empresas, rendimentos do trabalho por conta própria a titulares de IVA, mas não só.

Veja no artigo a seguir a lista completa de assuntos obrigatórios Para enviar este formulário e o que é os prazos seja respeitoso.

Formulário de renda pessoal 2023: prazos e como enviar

A cópia final do formulário de rendimentos pessoais válido para 2023 encontra-se disponível no portal da Receita Federal, podendo os contribuintes submetê-la por via eletrónica ou, em alternativa, descarregá-la e entregá-la em papel em qualquer estação de correios.

Formulário de Renda PF 2023: Quem Deve Apresentá-lo?

Em 2023, serão chamados a apresentar Modelo de renda para pessoas físicas:

os trabalhadores que tenham mudado de emprego durante o ano de 2021 e tenham acumulado diferentes formas de certidões individuais para 2022 e que tenham acumulado uma taxa superior a 12 euros face ao que já foi retido na fonte a título de retenção na fonte;

trabalhadores que tenham recebido do INPS ou de outras entidades formas de apoio ao rendimento ou por outras razões para as quais a retenção na fonte não tenha sido indevidamente cobrada;

empregados que receberam rendimentos ou outros salários de seus empregadores sem a obrigação de deduzir impostos;

funcionários a quem agentes de retenção tenham aplicado indevidamente deduções ou créditos fiscais indevidos;

contribuintes que receberam rendimentos não retidos (para os quais o imposto é aplicado separadamente);

trabalhadores ou beneficiários de outros tipos de rendimentos que não tenham sido cobrados, ou não tenham sido devidamente cobrados, da derrama regional e municipal (caso em que há isenção se a dívida devida por cada imposto não for superior a 12€);

os contribuintes que tenham auferido rendimentos de capital e mais-valias durante o ano de 2021 que devam ser tributados com um imposto alternativo indicado nas tabelas RT e RM;

Docentes e titulares de cadeiras que tenham prestado serviços, como tutoria e tutoria, mediante pagamento, pelo que estes rendimentos deverão estar sujeitos a um imposto alternativo.

Formulário de Renda PF 2023: Prazos

o os prazos a fim de apresentar Formulário de Renda Pessoal 2023 Varia de acordo com a forma de envio da declaração: