Groenlândia, a economia do futuro, encontra inovação

Um desafio de grande interesse social e político, capacitar nos setores da economia verde e circular e gerar milhares de postos de trabalho, um objetivo ambicioso e motivador.







A mudança ambiental tem sido um dos principais motores da procura de mão-de-obra e da oferta de competências em todas as áreas da sustentabilidade ambiental nos últimos anos. Através do projeto GREENLAND, os participantes serão formados em competências “verdes”, empreendedoras e transversais que os ajudarão a potenciar o seu potencial, a desenvolver o profissionalismo para um futuro emprego, ou a criar projetos em áreas inovadoras da economia verde e circular.

Vamos dar uma olhada no projeto da Groenlândia

O projeto Foi criado para fornecer competências relacionadas com a economia verde e circular, que são dois modelos económicos baseados na combinação de “desenvolvimento económico e sustentabilidade ambiental”, que são elementos-chave das políticas da União Europeia nos próximos anos. para criar novos empregos.

Então, há um curso de treinamento acontecendo online de graça sobre meio ambiente e reciclagemE Empreendedorismo e soft skillssincero Para jovens até 30 anos que concluíram seus estudos em qualquer nível de ensino, não fizeram outros cursos de formação e não estão em um emprego NEET e mulheres desempregadas de todas as idadesCom o objetivo de aumentar a sua empregabilidade, dotando-os de competências e competências empreendedoras que os preparem para carreiras nos setores emergentes da economia verde, com o objetivo final de ajudar as zonas rurais particularmente afetadas pelas alterações climáticas.





O projeto que aumentará o conhecimento sobre temas de economia verde e circular e estamos confiantes por meio da inovação no setor agrícola ajudará a combater as mudanças climáticas.





Curso de treinamento terra verde Incluirá instituições, associações e decisores políticos de autoridades regionais e locais, associações juvenis, empresas locais e parceiros como o arcoque imediatamente acreditou no projeto, a ponto de investir tempo e recursos humanos para concluir este importante curso de formação profissional, e também contribuir para o desenvolvimento de estratégias benéficas para a região siciliana em termos de emprego e políticas ativas de emprego voltadas para jovens e pessoas desfavorecidas.

Vamos falar de números:





9 parceiros representando 7 países mediterrâneos, Itália, Grécia, Palestina, Portugal, Líbano, Egito e Jordânia participaram, com um objetivo, trazer inovações biotecnológicas para o setor agroindustrial.

Em todos os países associados ao projeto GREENLAND no Mediterrâneo, serão realizados intercâmbios de estágios transfronteiriços em setores de economia verde e circular.

Duas fases de treinamento: a primeira Será dividido em módulos de formação, nesta fase os formandos serão inicialmente ensinados online sobre empreendedorismo e soft skills.

por segundo Na presença dos participantes, serão selecionados os participantes que irão trabalhar nas empresas líderes na área da economia verde e circular para uma formação profissional completa, após a qual os formandos, por critérios de mérito, receberão um Bolsa de estudos Por um período de estágio na empresa, que irá melhorar a sua entrada no mundo do trabalho, a empregabilidade e o estatuto profissional e que será um trampolim para o futuro emprego em empresas sicilianas.

realmente siciliano Participe pessoalmente através da associação o arco – O projeto é coordenado pelo Departamento de Programação Unificada da Região da Calábria e co-financiado pela União Europeia através do programa ENI CBC MED.

Alexander PartridgeCoordenador do Projeto Groenlândia

O projeto terra verde É uma grande oportunidade para muitas pessoas que estão em busca de novas oportunidades de trabalho. “o arco – Ele diz Alexander PartridgeCoordenador de projeto – Procurou sempre propostas formativas inovadoras que impulsionassem os jovens na procura de soluções para os desafios da nossa sociedade (pense na inovação social e nas muitas oportunidades que ela cria); Este projeto, que conta com o apoio da União Europeia, demonstra sensibilidade para com os sujeitos mais vulneráveis ​​do nosso território (NEETs e mulheres) que merecem novas oportunidades de formação, mas sobretudo apoio económico para entrar na empresa através de bolsas de formação. Só com eles podemos construir um futuro melhor, mais inclusivo e mais verde.”

Para informações: https://www.arces.it/wp-content/uploads/2022/12/Joinusgreenlandproject.pdf

[email protected]

+39 091 346629

+39388922 2957

Compartilhe, baixe o formulário