Borsa Italiana, comentário da audiência de 24 de fevereiro de 2023

O conselho de administração da companhia telefônica se reunirá hoje para decidir sobre a oferta não vinculativa que a KKR recebeu pela NetCo

Os principais índices da Bolsa Italiana e dos principais centros financeiros europeus iniciaram a última sessão da semana com Progressão fracionária.

às 09.10 FTSEMib Aumentou 0,39%, para 27.385 pontos, enquanto subia FTSE Itália Todas as Ações Ele ganhou 0,38%. sinal de mais para arquivo Chapéu médio da FTSE Italia (+0,16%) f Estrela do FTSE Itália (+0,11%).

o Principais índices de ações dos EUA Eles terminaram a sessão em território positivo. O Dow Jones subiu 0,33%, para 33.154 pontos, enquanto o S&P500 subiu 0,53%, para 4.012 pontos. Sinal positivo também para Nasdaq (+0,72% para 11.590 pontos).

lá Bolsa de Valores de Tóquio Terminou a semana com uma nota positiva. O índice Nikkei subiu 1,29%, para 27.453 pontos, após ter oscilado entre 27.128 pontos e 27.466 pontos.

o bitcoins Ainda é menos de $ 24.000 (cerca de 22.500 euros).

o Spread BTP-Bund Caiu abaixo de 190 pontos, com o yield do BTP de dez anos subindo para pouco mais de 4,3%.

EU’euro Está confirmado abaixo de $ 1,06.

Telecom Italia TIM O protagonista da Piazza Avari, no dia em que o Conselho de Administração se reunir para deliberar sobre a oferta não vinculante recebida da KKR pela NetCo. As ações da companhia telefônica começaram hoje com aumento de 1,32% a 0,3065 euros.

Destaque também Cadê?Após a severa correção a que foi submetido na sessão anterior. As ações da gigante do petróleo estão quebrando avanço de 0,16% A um preço de 13,38 euros.

começo cauteloso para Monte dei Paschi di Siena (-0,38% para 2,6205 euros). O Sienese Institute colocou uma obrigação sénior não garantida com uma maturidade de 3 anos (a pagar antecipadamente após 2 anos), destinada a investidores institucionais, no montante igual a 750 milhões de euros. O título recebeu ordens de cerca de 1,6 bilhão de euros. O Monte dei Paschi di Siena fixou o cupom no patamar final de 6,75%, bem abaixo do intervalo inicial de 7% a 7,125%.