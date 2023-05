Os preços sobem, a investigação começa: a Guardia di Finanza está em alerta contra a especulação. Coldiretti: “Aumentos injustificados”

Há um motivo especulativo por trás ele aumenta FMCG injustificado. Isso explica o fato de que mesmo que o preço do trigo duro caia, o preço da massa sobe. Por esta razão, para entender melhor este fenômeno, o Ministro da Empresa e Made in Italy disse: Adolfo OrsoAtribuir o fiador para monitorar os preços, Benedito Mineo, para realizar uma reunião do comitê de alerta precoce. E imediatamente após a cúpula realizada pelo agente da Liga Norte na quinta-feira Massimo Petonchie verificações de carpete Guarda financeiroComo já aconteceu com a gasolina cara. A ideia, ainda que ainda sem confirmação oficial, está em cima da mesa e faz parte de uma manobra mais ampla do governo para conter as tensões e proteger o poder de compra das famílias. assista os preços Em vez disso, o trabalho está sendo feito especificamente para coletar o máximo de dados possível. A pressão para ativar Gdf é, entre outros, Coldiretti. É importante”, disse o presidente ao Il Messaggero. Ettore Brandini – A convocação do Comitê de Alerta Rápido para esclarecer, junto com o Ministério da Soberania Alimentar, a dinâmica de preços de um campo para outro e identificar quaisquer práticas desleais e especulações na cadeia de fornecimento de massas que a Guardia di Finanza possa investigar o mais rápido possível possível garantir aos agricultores e consumidores.

Como mencionado na reunião de quinta-feira, uma pauta escassa estava sobre a mesa: Analisar por que o custo do macarrão subiu 17,5% só em março em relação ao mesmo mês de 2022. Parece haver um aumento injustificado devido à queda no custo das matérias-primas e custos de energia, após a eclosão da guerra na Ucrânia, as coisas definitivamente voltaram ao normal. Não está excluído que a Comissão alargue a sua visão abordando também outras questões. Mas talvez não apenas a Gdf assuma este campo, mas também codacon pedido de intervençãoAntitruste Identificar quaisquer problemas críticos na cadeia de distribuição até o nível do varejista. Ou seja, nas sílabas – que as associações de consumidores dizem em coro – onde se formam as distorções de preços. “A reunião da comissão – afirma o ministro Urso – servirá para esclarecer a dinâmica de preços que tem suscitado preocupação entre os consumidores também por se referirem a um bem tão básico como a massa, componente essencial da nossa alimentação”. “Aumentos – conclui – afetando as commodities primárias com efeitos diretos no consumo das famílias e principalmente das classes populares”.

Por outro lado, a massa é fundamental para a economia italiana. Basta dizer que cada italiano consome em média 23,5 quilos por ano e que a Itália consome cerca de um quarto da produção mundial anual, com um faturamento total de quase 20 bilhões de euros. frieza Informa-se que em Itália o trigo duro se paga cerca de 32-36 cêntimos por quilo, um valor que não cobre os custos de produção, que é mais de 30% inferior ao do mesmo período do ano passado, enquanto o preço da massa duplicou . inflação econômica. «A distorção – explica – parece também evidente pela evolução dos preços médios ao consumidor, que, segundo o Observatório do Ministério do Made in Italy, variam para as massas de 2,3 euros o quilo em Milão a 2,2 euros o quilo em Roma, de 1,85 euros o quilo em Nápoles contra 1,49 euros o quilo em Palermo.

Na mesma linha, os dados da associação de consumidores Assoutenti, que elaborou o mapa oficial das cidades italianas mais caras para massas. Na plataforma está Ancona (€ 2,44 por kg), enquanto o mais barato é Cosenza (€ 1,48 por kg).

Mas, comparando os preços atuais com os de março de 2022, os maiores aumentos foram registrados nas várias províncias da Toscana: o recorde pertence a Siena, onde o preço do quilo de massa passou de uma média de 1,37 € / kg no ano passado para 2,17 € hoje, com um aumento de 58,4%.

