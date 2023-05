Todos os segredos do chef para usar folhas de gelatina e fazer cheesecakes clássicos!

Folhas de gelatina são essenciais para cheesecake e outras sobremesas, mas às vezes são difíceis de usar. Aqui estão os segredos dos especialistas.

o doces Estão entre os pratos mais queridos do mundo, de sorvetes a bolos e tortas, sejam eles comprados ou feitos em casa, sempre encantam o paladar. muita gente gosta Trabalhar Na cozinha e prepare as mais deliciosas receitas com as próprias mãos.

Importante para muitas sobremesas é um ingrediente em particular que é folhas de gelatinaEssencial para servir semifreddi, cremes, mousses e os queridos cheesecakes. Muitas destas sobremesas são compradas prontas em pastelarias ou supermercados, mas há quem goste de passar o tempo na cozinha e prefira Faça com suas próprias mãospara isso você também precisa preparar geleia.

Este alimento também é conhecido como Gelatinade origem animal e sem sabor e cheiro, é possível Compre Produtos prontos, como folhas secas de 2 gramas de papel. Na maioria das vezes é comprado em forma de pó.

A fruta pode ser usada para fazer folhas de gelatina, por isso o alimento em questão é usado em muitas sobremesas frutado. No entanto, frutas ácidas ou com textura dura e crocante, como kiwi, abacaxi e melancia, não são recomendadas.

Proporções corretas de folhas de gelatina

para Trazer A gelatina em folhas leva 10 minutos e é super fácil e barata de fazer. De acordo com você quantidade Quer Você escolhe quantas folhas quer usar e aí sim ele especifica O tempo total que leva para se preparar. Os únicos ingredientes necessários são folhas de gelatina ou vidro.

há quem Localizar Como os chefs recomendam, é para o sucesso total que você precisa Considere que cada litro do composto (folhas soltas) resultam em 20g de vidro, então se cada folha pesa 2g, uma folha rende até 200ml de líquido, tipo 3 folhas ao invés de 300ml e assim por diante.

preparação

Para preparar a geleia em casa, comece por colocar as folhas numa tigela com água fria. mergulhe-os completamente por 10 minutos para amolecer. você pode mais tarde agarrar Adicione a gelatina ao creme de leite ou leite e misture em fogo baixo até incorporar Derretido inteiramente.

Devemos partir incrível líquido e acrescente ao restante da receita escolhida, depois espere solidificar e deixe molhar Leve à geladeira por 3 horas antes de poder comer o prato.

Se você tiver um arquivo mudar As mesmas etapas da gelatina em pó são realizadas trabalhando atenção Mas quando bem misturado para não criar grumos irritantes.