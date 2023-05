cheiro de ovelha. De toda a Itália para a escola para aprender a ser pastor / mosaico / casa

Eles voltaram para a escola para aprender a cheirar ovelhas. São oito, vêm de toda a Itália e são os primeiros participantes do primeiro curso da ShepherdSchool, uma escola para guardiões de rebanhos ou manadas lançada pelo Projeto Vida no sábado, 22 de abril, nas oficinas de Capodarno em Pratovecchio Stia na região de Arezzo.

Inicialmente, seriam apenas seis alunos, mas os 167 pedidos de participação de toda a Itália levaram os organizadores a adicionar mais dois escritórios à turma.

São jovens que, como deixam claro no intervalo do primeiro dia de aula, estão determinados a trilhar um caminho diferente que possa dar um novo sentido a um trabalho antigo. Todo fim de semana até o final de maio, aspirantes a pastores terão aulas teóricas. Em seguida, haverá um treinamento de 30 dias nas fazendas do Parque Nacional Foreste Casentinesi, na Toscana.

A SheperdSchool pretende criar pastagens destinadas a restaurar cerca de 500 hectares na área de Foreste Casentinesi e Campigna Park, em paralelo com a criação de pastagens que protejam a biodiversidade como as orquídeas, que nesta época estão em flor e não têm para ser apascentado diante das ovelhas.

Como conta o Projeto Life na página do Life Shepforbio no Facebook, o primeiro fim de semana é dedicado a aulas que explicam como abrir uma fazenda de gado e como navegar, sem se frustrar muito, entre as muitas licenças exigidas pela legislação vigente. Um tema distante da imagem clássica de um pastor e agricultor, rodeado pelos seus animais numas belas pastagens de montanha, mas não menos importante.

“Não há nada de romântico na escolha desses jovens – enfatiza Marco Nicolai, presidente da Comissão do Interior da Região da Toscana. É uma forma de dinamizar a economia da montanha. Temos que voltar a falar da montanha como local de trabalho oportunidades e acabar com a história do cartão postal. A serra é um lugar para se viver e deveria ser Há um adequado desenvolvimento de suas idiossincrasias. É um fato importante para a região.”

Mas quem são os oito aspirantes a patrocinadores?

Marco Suzi tem 20 anos e é natural de Varese. Ele tem uma empresa familiar e atualmente trabalha para um patrocinador móvel. “Quando estou no meio da natureza, longe da agitação, sem celular, me sinto em paz comigo mesmo. A vida de um pastor é muito difícil, o que eu conheço bem. Mas prefiro esse estresse a muitos outros.” Federico Rubino, 22 anos, cresceu de Merano, em um internato em Perugia e atualmente estuda história da alimentação e agricultura em Bolonha. Além do sonho de ser glaciologista, ele desenvolve o desejo de mergulhar no mundo das ovelhas criação relacionando-a com os estudos que está fazendo.Cosimo Guarducci tem 22 anos e é natural de Arezzo Cresceu na fazenda de seus avós Depois de terminar o ensino médio trabalhou em diferentes fazendas e agora decidiu voltar a estudar porque seu sonho é ter sua própria fazenda Giovanni Manfredi tem 29 anos e vem da província de Reggio Emilia Ele também quer abrir seu próprio negócio Depois de se formar, sempre encontrou trabalho na agricultura e agora seu desejo é poder viver do trabalho ” no meio da natureza e dos animais”.

Gemma Pandolfi tem 25 anos e é natural de Florença. Ela é formada em tecnologia de alimentos e quer que esta escola “entenda melhor o futuro e coloque em prática o que aprendeu na universidade”. Maria Alejandra Chaves, 26, também vem de Florença. De origem colombiana, ela mora na Itália há oito anos e quer fazer da paixão que divide com sua companheira de vida, a criação de ovelhas, seu trabalho. “Pastorear me faz sentir em paz comigo mesmo e com a natureza.” Rachel Agostini, 28, Casentino de Poppi Arezzo. Após a formatura, ela se apaixonou por cães e já tem um pequeno negócio como adestradora de cães. Com a escola de pastores, ele gostaria de criar um negócio mais amplo de cães pastores e também abrir uma fazenda produtora de queijos. O “reitor” do capítulo é Louis von St. Paul, 34. Nascido em Munique, mudou-se para a Itália aos seis anos, quando ele e a mãe foram de férias para Reggello e nunca mais partiram. Para ele, a escola é uma oportunidade de realizar um pequeno sonho de liberdade entre a natureza e os animais.

A Pratovecchio Stia é atualmente a primeira e única escola paroquial na Itália, mas além das fronteiras nacionais – na França, Espanha e Portugal – já existem muitas outras. E é precisamente o projeto Life Shepforbio que organiza a primeira conferência internacional de 10 a 11 de maio no Institut Agro Florac na França, à qual compareceram 36 participantes. Uma oportunidade para pensarmos juntos sobre a importância das pastagens e seu manejo adequado para proteger a biodiversidade. Mas não só. A reunião também visa dar origem a uma rede europeia de escolas pastorais.

Numa altura em que a opinião pública, após os acontecimentos noticiosos, está totalmente centrada nos animais selvagens e na sua convivência com os humanos, há quem opte por olhar para o ambiente serrano de uma perspetiva diferente. Sem improvisar, mas estudando. Para que tenham as ferramentas e conhecimentos necessários para serem verdadeiramente um pastor com cheiro de ovelha.