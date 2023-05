Pague € 200 por pessoa enviado até 31 de maio: não perca o dinheiro

Um reembolso desconhecido que muitos podem pedir é de 200 euros. Vamos ver o que precisa ser feito para aproveitá-lo.

Para despesas incorridas em 2022 contribuintes Aguardo minha restituição do imposto. Os italianos odeiam a temporada de declaração de impostos, mas uma observação positiva é feita por que pode atingir números significativos É pré-compilado que torna a vida mais fácil. A declaração de imposto pré-preenchida já está disponível no portal da Receita Federal e os italianos residem Comecei a verificar esses dias.

O mês de maio é especialmente rico datas fiscais. O primeiro prazo a lembrar é Isenção da taxa de licença RAI Permitindo-lhe poupar noventa euros anualmente. A data mais importante é a da declaração de IRS: a partir de 2 de maio, pode consultar o 2023 e A partir de 11 de maio você pode enviá-lo. No formulário pré-compilado, a agência de receita já informou i Dados sobre rendimentos, deduções e pagamentos.

Uma despesa dedutível que muitos não consideram

Mesmo despesas dedutíveis e dedutíveis já estão lançadas, então o contribuinte só tem que escolher se deseja Envie-o como está ou edite-o. A modificação pode consistir em adicionar ou corrigir alguns dados e adicionar outros Despesas dedutíveis ou dedutíveis não incluídas na agência. No que foi compilado anteriormente, há muitas novidades porque o governo somou e subtraiu as despesas que lhe cabem É possível solicitar o reembolso. A CAF destaca a dificuldade de lembrar de todos e muitos contribuintes não utilizam as deduções a que têm direito devido a Pode ter sido inserido no último orçamento e não é conhecido.

para atividade física adaptada O contribuinte pode solicitar a isenção do imposto informando o valor gasto Na linha G15. Até 200 euros podem ir para quem passou o último ano Taxas de corretagem imobiliária.

Se você comprou a propriedade de Para ser usado como residência principal E pode aproveitar os conselhos do corretor da bolsa. Pode beneficiar de um desconto de 19% com um limite de gastos de 1000 euros. Para obter estes 200 euros é necessário Devolver os detalhes do contrato do agente imobiliário e despesas incorridas que obviamente devem ser rastreadas.

O que fazer para aproveitar este reembolso e quando chegará

Para inserir estes dados e beneficiar dos 200 euros, necessita de se ligar à plataforma da Agência de Receitas e autenticar-se com ela SPID, Bilhete de Identidade Eletrônico o Cartão de Serviço Nacional. Neste ponto, você terá que verificar a precisão dos dados e, finalmente, incluir os itens Relacionado a corretagem de imóveis e outros descontos. Os reembolsos geralmente chegam no mês seguinte ao envio do formulário. Se você quiser encontrá-lo em seu contracheque em julho, ele deve ser pré-compilado Editado e enviado até 31 de maio.