Pothos, você também pode cultivá-los em um copo – deixe-se surpreender!

Pothos é uma planta invasora de particular beleza: suas folhas assumem listras brancas com base na intensidade da luz que as atinge. Hoje vemos como cultivá-lo usando vidro.

Pothos é uma planta exótica endêmica da Polinésia Francesa, onde apareceu pela primeira vez. Esta planta perene pertence à família Arácea Possui notável resistência ao tempo e adversidades. Os pontos fracos do Potho são a luz solar direta (que pode queimar as folhas se for muito forte) e o excesso de água, que é fatal para a planta. Ao mesmo tempo, mesmo a seca excessiva pode prejudicar a planta inexoravelmente.

Se você ama plantas, mas suas iniciativas costumam levar a resultados quase desastrosos, você está no lugar certo. Pothos, como plantas suculentas, são realmente resistentes. A única condição que você deve respeitar é cultivar a planta dentro de casa ou dentro de casa por conta própria apartamento. Esta planta é tão fácil de cultivar que requer apenas um copo e um pouco de água para crescer.

Pothos: Você pode cultivá-lo de maneiras simples e inesperadas

Como mencionado anteriormente, se um polegar verde não for sua característica principal, o potho ainda será capaz de satisfazê-lo. Eu acho que você pode desenvolvê-lo a partir de apenas um vidroVamos ver como fazer isso. Equipe-se com uma taça de vidro transparente, uma cortar e água destilada. Para cortar pothos, basta cortar um galho com uma tesoura de uma planta amiga pré-existente ou sua própria, se você já tiver uma.

Faça um corte ligeiramente oblíquo logo abaixo de um dos muitos nós no plantasVocê pode reconhecê-los por seus recursos serem ligeiramente elevados em comparação com o resto Yanbu. Ao escolher um corte, certifique-se de escolher um ramo verde brilhante, vigoroso e saudável, caso contrário, doenças e manchas podem passar diretamente para sua nova muda de pothos. Coloque as peças no copo previamente cheio de água destilada.

Estacas de Pothos: Veja como multiplicar a planta em poucos passos

Apenas o fundo deve estar em contato com a água. Coloque o vidro com o corte em um local suficientemente claro, mas longe da luz solar direta: atrás do vidro Uma janela seria perfeita. Sendo uma planta exótica, a Pothos adora ambientes húmidos com uma temperatura que nunca desce abaixo dos 15°C (mantenha-a dentro de casa, especialmente nos meses de inverno).

Depois de algumas semanas, você notará as primeiras raízes aparecendo na base da estaca. Deixe mais alguns dias e passe a plantar novas mudas de pothos. Lembre-se que no final Mais luz ele vai ter Mais listras brancas aparecerão nas costas das folhas. Jardinagem feliz!