RedFish LongTerm Capital aterra hoje na Piazza Affari com uma capitalização superior a 28 milhões de euros

Desça na Piazza Affari hoje Crescimento da Euronext Milão A holding das ações da PMI Capital de Longo Prazo Redfishcom Capital de cerca de 28,69 milhões de euros que isso 26,88% de flutuação livreque subiria para 28% se fosse utilizada a opção de pagamento à vista, próximo No aumento de capital 4.465 milhões de euros de investidores (incluindo cerca de € 450.000 da opção de montante fixo, também em aumento de capital) e posteriormente A nota convertível subscrita por 2,99 milhões de euros foi convertida em capital social (Veja aqui comunicado de imprensa e Aqui está o documento de aceitação).

O título em questão foi colocado em parte (por 1,73 milhões) com Campanha de crowdfunding na plataforma multidões para subir na vida O resto fica fora da plataforma (veja outro artigo de BeBeez). O título foi emitido há exatamente um ano com uma data de vencimento 30 de junho de 2023 (se não listado)a uma taxa de juros total anual fixa 6% Com cupons trimestrais. empréstimo investimentos financiados segundo semestre de 2022 nas novas empresas investidasCom o objetivo de apoiar os empreendedores no desenvolvimento de iniciativas.

Voltando ao IPO em detalhe, foram oferecidas cerca de 2,98 milhões de ações, das quais cerca de 298 mil estão destinadas ao exercício da opção de montante fixo, ao preço de 1,50 euros por ação. A admissão à negociação, como já referimos, determinou também a conversão da nota convertível ao mesmo preço, pelo que as ações ordinárias admitidas à negociação seriam assim de cerca de 19,4 milhões, dos quais 1,99 milhões resultaram da conversão da obrigação. Também serão listadas 4,97 milhões de notas promissórias da Companhia com vencimento em 2025, destinadas gratuitamente aos acionistas comprometidos com o IPO e ex-bondholders, na proporção de uma garantia para cada ação ordinária.

No processo de listagem, RedFish LongTerm Capital é assistido por Mit Sim como Euronext Growth Adviser e Global Coordinator, Gitti and Partners Studio Legale Associato como Issuer Legal Adviser, por BDO Italia como Audit Firm, por LCA Studio Legal como Euronext Growth Legal Adviser e Global Coordenadora, Por notários da ZNR para aspectos notariais de atos societários, pela KT & Partners como fornecedora de equity research, pela Spafid como centro de serviços corporativos para a Monte Securities (Euronext Securities) e pela CDR Communication.

fundou Paolo Pessetto E Andrea Rossotti, duranteRedFish Capital Spa E RedFish srlsjuntamente com Famílias Pazzoli e Getty Em 2020, a RedFish LongTerm Capital, com sede em Milão, especializou-se na aquisição de pequenas e médias empresas italianas familiares, com um EBITDA superior a 2 milhões e que queiram seguir uma nova etapa de forte desenvolvimento também para aquisições em Itália e no exterior. Um RFLTC adquire propriedades com um horizonte temporal de longo prazo e com uma estrutura de transação especializada em transações minoritárias qualificadas ou, alternativamente, majoritárias.

Antes do IPO, era o principal acionista com uma participação de 20,76% na RFLTC major srlholding de investimentos que ele controla Ticiano Gotthard E Maria Cecato durante Viribus Saba de Gotthard Titianseguido pela Banco Valsabina para 12,03%, que diluirão suas ações proporcionalmente, mantendo-se como os principais acionistas da empresa mesmo após o IPO.

Paolo Pescto, Fundador e Diretor da RedFish LongTerm Capital comentou: “Estamos muito orgulhosos de ter atingido este marco histórico que acreditamos nos permitirá alcançar e alcançar novos e importantes objetivos, também graças a uma visão mais ampla. Gostaríamos de agradecer todos aqueles que acreditaram em nosso projeto desde o primeiro dia, e os colaboradores da RFLTC, os investidores e todos os consultores relevantes.”

Andrea Rossotti, fundador e diretor administrativo da RedFish LongTerm Capital, acrescentou: “A admissão na Euronext Growth Milan abre o início de um novo caminho de desenvolvimento para a empresa. Os recursos da listagem, todos na captação de capital, serão usados ​​para acelerar o crescimento da RFLTC investindo em novos projetos empolgantes e fortalecendo nosso suporte corporativo no qual já investimos. Estamos prontos para aproveitar todos os novos desafios e oportunidades que o mercado pode apresentar.”

Entre os investimentos mais recentes da RFLTC, recordamos no passado mês de abril a aquisição da 100% para moventeuma empresa da Ligúria atuante no mercado Ferrovias Italianas E europeu com fazer montagens complexas para carpintaria leve E cano Para anunciar os principais programas a alta velocidade (Veja outro artigo do Dr. BeBeez).

Também mencionamos que a empresa através de uma subsidiária 100% RFLTC srlCriar e gerenciar BP RedFish SICAFUm SICAF é aprovado pelo Banco da Itáliapromovida em joint venture com perfil do banco Realizar investimentos em participações minoritárias em empresas consideradas prontas em um período de tempo razoável para serem listadas no mercado Euronext Growth Milan. O Fundo SICAF visará um financiamento mínimo de € 40 milhões, dos quais RFLTC e Banca Profilo prometeram € 10 milhões cada, por compromisso direto ou indireto. A meta de retorno para toda a iniciativa é uma taxa interna de retorno de 15%.

Por fim, lembramos que além do RFLTC, o grupo RedFish também inclui Inovador- RFK É um veículo de investimento dedicado a startups e PMEs inovadoras acesso Euronext Em 27 de dezembro de 2019 (veja outro artigo de BeBeez), após o seu encerramento em 2019 um Campanha de crowdfunding de ações na plataforma CrowdFundMeque ele tinha recolhido 2,5 milhões de euroso que equivale a 23,5% do capital (ver outro artigo da BeBeez); E Lista RedFish 4: Para investimentos pré-IPO em pequenas e médias empresas.