As empresas de Friuli Venezia Giulia foram estranguladas com impostos, a conta de derramamento de sangue no valor de 1,4 bilhão

O mês fiscal, ou seja, junho, terminou com os cidadãos e empresas a pagarem à Fvg cerca de 1,4 mil milhões de euros, para regularizar a fatura do IVA, Ires, Imus, Irap, Irpef, e outras sobretaxas. Para este valor arrecadado, a evasão continua, ainda que algo limitada face a outras regiões: por cada 100 euros, 10,6 não são arrecadados na Fvg, face à média nacional de 13,2 euros. A Calábria lidera o ranking de trabalhos não divulgados, com € 21,3 não pagos por € 100, seguida da Campânia com € 20. Do outro lado do ranking estão a província autônoma de Bolzano (€ 9,3) e em algum lugar a penúltima Lombardia, onde de € 100 € 9,5 escapam das autoridades fiscais.

É a imagem apresentada pela Cgia do Mestre no dia seguinte ao último prazo, que destaca todos os aspectos relacionados às obrigações financeiras. Entre essas reclamações destaca-se a reclamação sobre a complexidade do sistema, que exige conhecimento e paciência do contribuinte para se desvencilhar das regras: “Pagar impostos é muito difícil”, sintetiza o relatório. Com efeito, o tema tornou-se tão “complicado e incómodo” que cria “grandes dificuldades interpretativas mesmo para os bem informados”. Então o fisco corre o risco de se tornar um verdadeiro deserto para os empresários, “principalmente para os pequenos proprietários que lutam com prazos de impostos e contribuições de 80 por ano”, enfatiza o Cgia. Este labirinto financeiro tem ofuscado, com o abrandamento da economia, a diminuição da liquidez disponível para fazer face a estas obrigações, também pelo facto de os clientes terem alargado os prazos de pagamento e os bancos terem voltado a desembolsar o crédito a conta-gotas. , para concluir que em Itália, e por isso também na Fvg, está “esmagada pela opressão financeira”. De acordo com as últimas estimativas realizadas pelo Banco Mundial – Doing Business 2020 – “Os empresários italianos perdem 30 dias por ano, o que equivale a 238 horas, para coletar todas as informações necessárias para calcular os impostos devidos, para preencher todas as declarações fiscais, para pagar on-line ou com as autoridades competentes.” Na França, por exemplo, pagar impostos exige um compromisso equivalente a 17 dias, e na Alemanha 27. A média na zona do euro é de 18. Pela carga tributária, apenas a França e a Bélgica pagam mais do que empresários italianos.

“Para uma região como a Fvg, que tem uma importante profissão de exportação, ter que lidar com concorrentes estrangeiros que provavelmente têm impostos 4-5 pontos percentuais mais baixos é um grande obstáculo que infelizmente muitos empresários regionais enfrentam.” Este ano, para tornar os cortes menos pesados, existe a possibilidade de um salário “mais pesado” em julho, porque entra em vigor a redução da carga tributária prevista no decreto trabalhista aprovado no final de junho. No entanto, cortar a cunha só trará vantagem aos trabalhadores com rendimentos até 35 mil euros. Além disso, a medida é temporária, pois vigorará até 31 de dezembro deste ano. Concretamente, para remunerações brutas até 25.000€, a redução da cunha varia entre 3 e 7 pontos percentuais e isso “resultará num hipotético aumento salarial de cerca de 70€ por mês”; Já para salários brutos de 25.000 a 35.000 euros, a redução aumenta de 2 para 6 por cento. “O aumento salarial deverá rondar os 90 euros por mês.”

