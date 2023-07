Carros mais vendidos na Europa em maio de 2023

Recuperação pós-colapso – mercado europeu Continue crescendoestá se recuperando lentamente do colapso ocorrido desde 2020 devido à epidemia, como evidenciam os dados divulgados pela Acea há alguns dias (aqui notícias com todos os detalhes). Agora vamos ver quais são os modelos mais vendidos para este mês talvez afiliado 2023De acordo com os dados processados ​​por dinâmica jato.

Sandero ainda está no topo – Acontece que o carro mais vendido é o minicarro Dacia SanderoGraças ao registro de 21.700 unidades, um aumento de 78% em relação ao mesmo mês do ano passado. Fortes aumentos em mercados-chave como França, Itália, Espanha e Alemanha ajudaram Sandero a capitalizar. Em segundo lugar segue Tesla Modelo Y Com 21.530 unidades, alta de 1.838%. Terceiro lugar geral para Volkswagen T-Roc, 18.333 unidades (+7%), quarto lugar para o Peugeot 208 (18.175, -1%) e quinto para o Renault Clio que cresceu 87% para 18.078 unidades. Análise da tendência dos últimos lançamentos, ainda longe dos 25 primeiros, o bom desempenho do Renault Austral, 7.174 unidades, Jeep Avenger, 4.290 unidades, e Alfa Romeo Tonale, 3.240 unidades, que representam 69% do total. Tamanho da marca.

construtores de veículos elétricos – em maio, tesla Foi a fabricante que teve melhor desempenho, conquistando 2,63% do mercado. No setor elétrico, a participação de mercado dos fabricantes norte-americanos foi de 17,4% e 18,9% em relação ao ano anterior, ante 12,2% no mesmo período do ano anterior. chinês seguido psicóticodona da MG e da Maxus, com alta de 2,8%, enquanto ocupava a terceira posição Grupo VolkswagenCom um aumento de market share de 2,7%. A Hyundai-Kia perdeu 5,6%, seguida pela Stellantis, com queda de 3,4%.

eletricidade – Total de gravações Carros elétricos Em maio de 2023 aumentaram 65%, chegando a 169.091 unidades e atuando 15% Para todas as matrículas de veículos novos por mês. Além do sucesso do Model Y, em primeiro lugar foi bem recebido pelo mercado ID.4segundo com 8.543 unidades, e MG 4, que ficou em terceiro lugar com 6.310 unidades, à frente do Volkswagen ID.3 com 5.529 unidades. Ele desce um pouco O novo Fiat 500que pára em 6.073 carros (-4%). Também cresceram o Volvo XC40 BEV (5.415, +329%), BMW i4 (4.545, +123%) e BMW iX1 (4.089), todos os quais entraram no ranking BEV por modelo em maio.