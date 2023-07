Salário mínimo, é assim que funciona na Europa

salario minimo sim Salário mínimo não. A controvérsia na Itália está de volta ao assunto novamente. Mas se em nosso país ainda não existe um “limiar de dignidade salarial” abaixo do qual não se pode cair, então em outros países europeus o salário mínimo é um fato consumado.

Protesto por salários justos

Anúncio Do depósito a curto prazo do projeto de lei de 7 pontos redigido pelos adversários – assinado por M5s, Pd, Avs e mais da Europa e trabalho – introduzir um Salário mínimo Taxa legal de 9 euros Ele tem acender a discussão No campo.

Ontem Ministra do Trabalho Marina Calderoni Ela respondeu: “Não estou convencida de que o salário mínimo possa ser alcançado por lei.” O proprietário do Il Lavoro reiterou a posição do governo: “Temos interesse em toda a dinâmica do mundo do trabalho e estamos convencidos de que devemos investir em uma boa negociação coletiva”.

mas Como funciona o salário mínimo na Europa?

na Europa 22 estados adotaram um salário mínimo, muito diferente entre si, refletindo as diferentes velocidades das economias continentais: oscila entre Pouco menos de € 14 por hora em Luxemburgo e € 2,40 na Bulgária.

em novembro de 2021 Parlamento da União Europeia E ele concordou Orientação Introduzi-lo como uma ferramenta para proteger aqueles que, enquanto trabalham, estão em condições de pobreza ou em risco de pobreza.

Tendência do salário médio anual na Itália, 1990-2020 (Openpolis em dados da OCDE)

Em vez disso, eles fizeram escolhas diferentes. Áustria, Dinamarca, Finlândia, Itália, Suécia e NoruegaOs que não a adotaram preferindo recorrer a ela Negociação coletiva entre executivos e parceiros sociais.

Seis países (desde a última atualização da Eurofound) Tem uma taxa subida horária:

Quase 14 euros em Luxemburgo

em Luxemburgo Cerca de 12 na Alemanha e na Bélgica

Acima de 11 na Irlanda, França e Holanda .

. em Espanha e Eslovêniaas taxas horárias são ligeiramente mais baixas 7,50 eurosbem abaixo da faixa mais ampla, mas significativamente à frente do próximo grupo de países.

Um terceiro grupo dos 14 estados que têm o menor salário mínimo por hora