Pnrr, estações de carregamento de veículos elétricos falham: sem sistemas rodoviários

Roma – A primeira licitação para alocação de recursos do Pnrr para financiar a instalação de postos de carregamento de veículos elétricos foi vacilada. Especialmente se você olhar para as grandes artérias fora das cidades. O dinheiro aportado por Bruxelas não será usado para colocar os primeiros 2.500 pontos: portanto, 150 milhões dos 270 pools permanecem no freezer. Desde que a União Europeia dê luz verde para a sua reutilização, o que o Ministério do Ambiente e Segurança Energética está convencido. As empresas que tentaram, em Trentino, Veneto, Campania e Friuli Venezia Giulia, não foram aceitas. As apostas técnicas burocráticas, entre a seleção de locais como as bombas de gasolina e os pontos mínimos que devem ser garantidos nos vários domínios, produziram concursos criticados por empresas do setor. Passou um dossiê do ex-ministro Roberto Cingolani, que havia anunciado repetidas vezes o lançamento da licitação, ao ministro Gilberto Becchetto Frattin, que em poucos meses teve que tomar providências para não se enganar com Bruxelas sobre o prazo de 30 de junho. Banner vinculado.

As coisas correram melhor nas áreas urbanas, onde havia 127 milhões de euros destinados à apreensão. As empresas do setor receberam uma bolsa de 40%, não reembolsável, para instalação de pontos em cidades grandes e pequenas. Tenha cuidado embora. Os problemas não estavam aí, a ponto de algumas regiões, como Sardenha e Calábria, não verem usinas construídas graças ao Pnrr nos próximos doze meses, assim como parte da Sicília. A situação é um pouco irregular.

No final, haverá mais de 4.000 estações de carregamento que as operadoras construirão – a maior parte das quais Be Charge, Eni Group e Enel X Way – serão construídas em um ano. Caso o prazo não seja respeitado, perderá a contribuição a fundo perdido. A licitação, que terminou com resultado divulgado em 30 de junho, é apenas a primeira. A União Europeia alocou 713 milhões apenas para a Itália, para serem usados ​​até 2026 para instalar mais de 21.000 estações de carregamento ao longo das estradas dentro e fora da cidade.

Um jogo que transitou do governo Draghi para o governo Meloni, entre a crise do governo e as eleições e posse de novos ministros. Tudo isso levou, entre as reclamações dos sindicatos, à licitação no início de maio. Assim, as operadoras tiveram menos de um mês para se inscrever. O encerramento do prazo de 30 de junho associado à utilização dos fundos do Pnrr também é responsável.

Também foi denunciada pela Motus-E, associação que representa empresas do setor e da transição energética. “No entanto, estamos comprometidos em ajudar as empresas”, disse hoje o secretário da Motus-E, Francesco Naso. “Há um problema com os regulamentos nas rodovias. Nesta parte esperávamos tal resultado. Com relação aos centros urbanos, as coisas correram melhor, mas é claro que os critérios das próximas licitações precisam ser revistos para evitar a destinação de parte dos recursos. Seria uma pena”. Para a associação “estes são os recursos que estão a ser utilizados para implementar uma rede de fábricas para apoiar a difusão dos veículos eléctricos em Itália”. Segundo a Motus-E, bastaria ajustar alguns critérios do concurso em relação a áreas, lotes e pólos mínimos para atingir a meta com mais precisão.

Uma meta que o Ministério liderado por Becito Fratín se propôs. Apesar de não ter alcançado o resultado definido em 30 de junho, o Ministério do Meio Ambiente está convencido de que, no que diz respeito às infraestruturas de carregamento de rodovias e áreas urbanas agora divulgadas, será possível recuperar o dinheiro não conforme para o prometeu o dinheiro da primeira tranche. Isso pode ser feito entre agora e 2024.