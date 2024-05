Eles vão verificar nossas contas bancárias sem qualquer permissão: a lei assim o decidiu

Com a mudança na lei, tudo agora é oficial: eles poderão controlar nossas contas bancárias sem qualquer autorização.

Na Itália, há uma longa série de Leis e regulamentos O que é sempre bom saber do ponto de vista económico e financeiro. com Agência de receita Que trabalha todos os dias para garantir o correto fluxo de recursos para os cofres do Estado. Fornecer todos os controles e ferramentas para o caos, para garantir que cada cidadão pague todos os impostos e taxas obrigatórios. E isso ao mesmo tempo Declare todos os seus rendimentos.

Apenas alguns dias atrás Formulário pré-preenchido 730, Necessário para garantir que o contribuinte único possa fornecer as informações necessárias sobre lucros e despesas incorridas no ano civil anterior. Enquanto isso, eles estão vindo Algumas mudanças ao nível da lei Prestar atenção a. Um em particular: pelo que apareceu, a partir de hoje poderão fazê-lo Espionar nossas contas bancárias sem permissão.

Contas correntes gratuitas sem autorização: eles podem verificá-las para nós

Uma mudança na lei que inevitavelmente levará a muito debate. Segundo o que apareceu, com a afirmação histórica de Tribunal de Cassação Chegou recentemente e agora a agência fiscal terá a capacidade de implementar Verificações em nossas contas correntes Sem qualquer tipo de licença. Será assim possível proceder sem entraves às liquidações fiscais baseadas em operações bancárias.

Ainda será possível ao fisco solicitar aprovação, mas apenas isso Para fins regulatórios. Se não houver solicitação, não haverá problema na prestação do serviço. Também foi repetido pelo Tribunal de Cassação. Portanto, a fiscalização é legítima na ausência de licença Isso não significa que os dados adquiridos não possam ser usados.

Então abro uma exceção nesse caso Ocorre um prejuízo real aos contribuintes. Portanto, este decreto confirma que não há obrigação de anexar licença. A sua função é apenas organizacional e nada tem a ver com o seu impacto nas relações entre escritórios.

Nem mesmo para Verifique o motivo deste ato Será necessário prosseguir com a aplicação. Uma decisão bastante polêmica e que gerará diversos debates por parte dos contribuintes. Agora tenha medo de verificações em suas contas bancárias, que podem ser feitas a qualquer momento.