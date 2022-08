Últimas notícias da Ucrânia. Milho: o primeiro navio em Ravenna. Praga vai pedir aos russos que suspendam o visto a nível da UE

7:05

Um lutador italiano, não sou mercenário, estou defendendo a liberdade de Kyiv





“Um cheque policial me levou a estar na vanguarda dos tempos. E agora estou aqui para lutar, não por dinheiro, mas pelo ideal, para defender a liberdade de um país que ataquei com 400 euros no bolso que eu tinha no dia da partida.” Então Kevin SchiapaloniLa Stampa, Genoa de 19 anos e militante da CasaPound que foi investigado pela promotoria sob a acusação de ser um mercenário pró-ucraniano, foi entrevistado por La Stampa por telefone enquanto estava na Ucrânia.

“Nos comentários nas redes sociais para a notícia que me preocupa, tem gente que escreve ‘isso deve ser processado porque vai matar gente por dinheiro’, coisas inimagináveis. Não estou fazendo isso por dinheiro, tenha em mente. Eles também dizem que decidi ir embora.Depois de ouvir Putin dizer que quer parar de demonizar a Ucrânia, mas isso é uma afirmação, estou aqui para ajudar os ucranianos a proteger sua liberdade.

Sorrio se penso que estou sendo investigado por “mercenários” e arrisco até 7 anos enquanto o estado italiano envia financiamento e armas restritas à população com a qual vim lutar.”