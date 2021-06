Visco, Diretor da Agência de Receitas: “Evasão? Graças à tecnologia, os dados para combatê-la estão aí, mas não podemos usar”

Graças à tecnologia, será mais fácil combater a evasão fiscal. Mas os dados necessários para detectar evasores não podem ser usados. Razão? Vários regulamentos de privacidade. para apoiá-lo Ernesto Maria Ruffini Em uma entrevista com Corriere della Sera. “Temos um grande recurso que pode ser útil a todos nós. Destaco montanha evasão fiscal O chefe da Receita afirma que, se for recuperado, pode ser colocado à disposição de uma joint venture e religar o motor do país, porque com tão pouca gasolina não dá para ir muito longe.

Escape, segundo Ruffini, “ainda muito alto Por várias razões partem de raízes históricas e culturais. Na verdade, os dados dos últimos anos nos dizem que está diminuindo lentamente. Hoje, a epidemia nos fez perceber o quão importante é pagar impostos para serviços básicos eficazes. ”Em seguida, o homem que havia sido reconvocado pelo governo Conte 2, após a experiência de Paolo Gentiloni durante o poder executivo, explicou:“ Nos últimos anos, Digitalização permitido fazer um progresso significativo e Uma riqueza de dados e informações disponível para nós permitirá mais resultados Pioneiro. Mas se não estivermos autorizados a utilizá-lo, o combate à sonegação de impostos será sempre com armas contundentes: como ter um carro, mas mantê-lo estacionado na garagem. ”Ruffini põe a mão à frente:“ Já que proteger os dados pessoais é uma obrigação, mas o equilíbrio certo deve ser encontrado, caso contrário, o O direito do indivíduo transcende o direito Coletivo dispor dos recursos oriundos do pagamento de tributos.

Para a First Revenue Agency, é hora de uma reforma tributária “amplamente compartilhada” para garantir que as novas regras gozem de uma certa estabilidade ao longo do tempo e para evitar que isso de cidadãos a empresas e operadores do setor, incluindo a gestão, deve se adaptar constantemente estruturas em mudança organizacional. Entre os pontos a serem experimentados estãoFloresta de Padrões que caracterizam todo o sistema tributário. Mas as leis por si só não são suficientes para mudar a vida dos cidadãos. Mesmo as melhores regras sem uma administração capaz de implementá-las tornam-se ineficazes – explica Ruffini – a administração pública precisa de recursos de infraestrutura e capacidade organizacional e, portanto, de recursos humanos cada vez mais especializados ”.