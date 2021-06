Alemanha pede reativação das regras fiscais após Covid

O chanceler dos democratas-cristãos, Armin Laschet, quis deixar claro esta semana que regras fiscais Eles precisarão ser trazidos de volta à zona do euro assim que a pandemia acabar. Ele ressaltou que isso será aplicado a partir da própria Alemanha, onde o artigo constitucional sobre o chamado “freio da dívida” (“freio da dívida”) foi suspenso para permitir que o governo federal lide com a emergência da Covid.

Esclarecimento, vem ao mesmo tempo com a postura dura da Áustria contra as supostas tentativas da Itália e da França de erradicar Pacto de Estabilidade e o Tratado de Maastricht. Seu ministro das Finanças, Gernot Blumel, descartou a possibilidade de o euro se tornar uma “união da dívida” à margem da reunião do Eurogrupo. E advertiu que “muitos outros países europeus” também pensariam como ele.

Regras fiscais, posição alemã الموقف

As regras fiscais indicadas pelos alemães e austríacos são basicamente duas: um limite de 3% para a relação entre déficit e PIB e Dívida pública Menos de 60% do PIB. Hoje em dia, quase nenhum país da zona do euro atende a ambos os critérios. A própria Alemanha voltou a ultrapassar o limite de 60%, tendo-o atingido pouco antes do início da pandemia. No entanto, a preocupação de Berlim é com países com níveis de endividamento acima de 100%. Falamos principalmente sobre Itália, França e Espanha, bem como Portugal e Grécia. Mas sente-se plenamente que, após a devida suspensão das regras fiscais públicas nos últimos anos, a Alemanha quer voltar ao exercício da liderança na região, e restaurar o papel de guardiã das contas públicas.

Enquanto isso, os alemães impediram a conclusão doUnião Bancária Para não prejudicar as eleições federais marcadas para setembro.

Laschet lidera a centro-direita depois de Merkel e, de acordo com as pesquisas de opinião, poderia ter voltado ao topo e claramente contornado os verdes. Por enquanto, o sucessor de Angela Merkel será o mais plausível. E especificamente para ir atrás de um sulco com o partido dos ambientalistas, ele reiterou a necessidade de concluir a construção do gasoduto russo nas águas alemãs do córrego Norte 2, bem como mais uma vez se esforçar para equilibrar o orçamento e evitar aumentos de impostos. “Será um mau sinal após a pandemia”, disse ele. Finalmente, ele pediu um afrouxamento da regulamentação para apoiar o crescimento econômico.

Quadro político da Alemanha

Laschet também esperava que seus parceiros de governo fossem os liberais do FDP com a mesma opinião, não os verdes. Vai premiar as últimas pesquisas, que são atribuídas a uma excelente taxa de 14%, praticamente um recorde histórico. A coalizão formada pela CDU e pela CDU permanecerá bem abaixo do limite numérico necessário para mover a maioria absoluta das cadeiras no Bundestag, mas a tendência para ambos os partidos parece positiva nas últimas semanas. No final de abril, os verdes tinham uma vantagem de 6 pontos sobre os conservadores. Agora, as proporções estão invertidas.

O retorno à aliança entre a CDU-CSU e o FDP – a última das quais ocorreu entre 2009 e 2013 – terá importantes implicações geopolíticas para a zona do euro. Os liberais mudarão posições conservadoras em questões da Europa e regras fiscais para a direita. As suas posições são muito semelhantes às dos eurocépticos a favor da Alternativa para a Alemanha, exceto pelos tons paradoxalmente mais moderados e pró-europeus. Não devemos esquecer que sob o governo do preto e do amarelo (as cores de ambos os lados) as negociações frenéticas para resgatar a Grécia tiveram lugar em 2010 e que a Comissão impôs condições estritas aos países resgatados, sob pressão de Berlim. .

A posição alemã só se enfraqueceu com o retorno do Partido Social-democrata ao governo federal como parceiro menor dos conservadores.

É liderado pelo ministro das Finanças, Olaf Schultz, que pediu um plano de investimento de US $ 100 bilhões para mitigar os efeitos da pandemia e relaxar as regras tributárias europeias. Para os países do sul da Europa, que anseiam por cálculos públicos menos rigorosos depois de Covid, o melhor cenário é um governo entre o SPD e os Verdes. Mas com os números atuais, a hipótese parece mais do que remota. No entanto, o pior é o nascimento de um CEO preto-amarelo. No momento, ele terá as chances mais altas. Resta saber se alguma outra parte entre os Verdes e o SPD entrará nele. No momento, a Alemanha parece estar indo para a direita. Para Roma, é um sinal muito perigoso que deve ser compreendido.

[email protected]