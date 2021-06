O estúdio israelense anunciou casos de miocardite entre jovens. Detalhes »ILMETEO.it

Vacina Pfizer: O estudo israelense anunciou casos de miocardite entre jovens. os detalhes

Casos de miocardite entre jovens após a vacinação da PfizerNo centro das atenções, no tópico Vacinas, Há também Pfizer. De acordo com um Estudo israelenseE a Também noticiado pelo jornal ProfetaE a Vai ser 275 Em mais de 5 milhões de vacinas eu quase complicações relacionadas a Miocardite (Infecção cardíaca causa insuficiência cardíaca) na juventude (macho) Entre 16 e 30 anos.

O Pfizer Ela foi questionada e respondeu que estava ciente dos estudos israelenses, mas isso Nenhum link encontrado Causalidade entre vacina e infecções.

Estudando, aprendemos que Existe o risco de desenvolver miocardite após a vacinação da Pfizer. Nos últimos dias, algumas pesquisas americanas alertaram para casos raros de miocardite que apareceram em jovens após a segunda dose da vacina mRna. ‘Benefícios da vacinação Covid’ com a vacina Pfizer / BioNTech e Moderna mRna superam significativamente os riscos raros e potenciais de complicações cardíacas, incluindo miocardite “. Isto foi afirmado em nota conjunta porAssociação Americana do Coração (ahh) eAmerican Stroke Association (Asa) que adicionou: “Recomendamos veementemente que todos os adultos e crianças com 12 anos de idade ou mais se submetam à vacinação da Covid o mais rápido possível, conforme declarado em um memorando. As evidências continuam a apontar para As vacinas COVID-19 são quase 100% eficazes na prevenção de mortes e hospitalização devido à infecção por SARS-CoV-2. ”

Quando aparecem os efeitos de qualquer miocardite? No prazo de 4 dias após a administração, em homens mais do que mulheres e após a segunda dose com mais frequência do que na primeira. No entanto, os cardiologistas estão tranquilos, enfatizando precisamente que os benefícios do escudo de injeção superam em muito os riscos.