O Instagram e o Facebook são impulsionados na Europa, o que é imprudente para o New York Times. A partir de quando e quanto custará

O Facebook e o Instagram são pagos e livres de anúncios na Europa. É a hipótese que Meta está considerando em resposta às regras e preocupações da UE sobre dados e privacidade. O serviço gratuito, noticiou o New York Times, citando algumas fontes, ainda estará disponível no Velho Continente e complementará uma possível nova versão de assinatura, oferecendo assim uma alternativa aos clientes.

Social, se você usar demais pode ser responsável por inflamações no corpo (e proteína C reativa): estudo nos EUA

Quanto vai custar?

Segundo rumores, o gigante Mark Zuckerberg está estudando a ideia, mas no momento não são conhecidos os possíveis prazos de lançamento nem o possível custo. A medida poderia ajudar a Meta a enfrentar as autoridades europeias e a defender-se das preocupações levantadas sobre as políticas de privacidade e a utilização de dados, bem como a mudar as regras do jogo. Por quase 20 anos, o principal negócio da Meta tem sido fornecer serviços gratuitos de redes sociais e vender anúncios para empresas que desejam atingir um público específico.

O TikTok está proibido nos EUA e o prefeito de Nova York proíbe o uso de funcionários municipais. Países em que o aplicativo foi banido

Quanto tempo?

Assim, o potencial lançamento de um serviço pago no mercado – como notou o New York Times – seria um exemplo concreto de como as empresas adaptam os seus produtos às regulamentações de privacidade e às decididas por diferentes governos, especialmente na Europa. Algumas fontes dentro do Meta acreditam que dar aos usuários a opção de optar por não receber publicidade enquanto ainda acessam o Facebook e o Instagram, optando por participar, poderia aliviar algumas das preocupações das autoridades europeias. Ou pelo menos para facilitar os interesses do gigante na União Europeia, onde ainda não lançou o seu novo aplicativo Threads, concorrente do X, o antigo Twitter, justamente por preocupações no campo regulatório.

Novos desafios

Focando-se nos desafios da Europa, a Meta está, no entanto, a relançar as suas atividades e na realidade virtual que Zuckerberg acredita ser o futuro e que está a dar os primeiros passos. A atenção também está voltada para as novas fronteiras da IA ​​e sua integração com os produtos Meta. AI Zuckerberg e outros CEOs de gigantes da tecnologia – de Elon Musk aos CEOs da Microsoft e do Google, respectivamente, Satya Nadella e Sundar Pichai – estarão no Senado dos EUA em 13 de setembro para uma reunião bipartidária a portas fechadas sobre as regras para a elaboração de IA .

Leia o artigo completo

no mensageiro