A mineração em alto mar pode produzir muita riqueza: a UE opõe-se, mas os “vizinhos” estão entusiasmados

Em regiões do oceano demasiado profundas para a penetração da luz, milhares de milhões de rochas do tamanho de um punho, conhecidas como nódulos polimetálicos, cobrem o fundo do mar.

As matérias-primas vitais para a economia da UE são utilizadas para produzir baterias para carros elétricos, painéis solares e semicondutores.

A União Europeia está a correr para evitar a escassez e abrir novas cadeias de abastecimento, mas muitos países da UE recusam-se a extrair do fundo do oceano.

Os cientistas sabem muito pouco sobre os ecossistemas únicos que dependem das camadas de nódulos para sobreviver (reconhecidamente, a humanidade investiu mais na exploração das profundezas do espaço do que no oceano).

Agora, uma corrida geopolítica para a extracção utilizando tecnologia não comprovada está a preocupar os ambientalistas – que alertam para danos irreversíveis nos ecossistemas marinhos – e a dividir os líderes mundiais.

Apela a uma pausa preventiva

A Comissão Europeia e o Parlamento Europeu estão a pressionar por uma proibição internacional da mineração em alto mar até que as lacunas científicas sejam colmatadas.

“As nossas preocupações prendem-se com a proteção e restauração do ambiente marinho e da biodiversidade no fundo do mar e com a mitigação das alterações climáticas”, disse um porta-voz da Comissão Europeia à Euronews.

O impacto da poluição e da perda de biodiversidade na pesca e no abastecimento de produtos do mar é também motivo de preocupação.

A União Europeia investiu mais de 80 milhões de euros em projetos de investigação relacionados com a mineração em alto mar e os resultados revelam lacunas significativas de conhecimento.

“São necessários estudos de longo prazo para avaliar toda a gama de impactos da mineração na biodiversidade bentônica e nos oceanos profundos e nos serviços ecossistêmicos e seu potencial de recuperação”, disse o porta-voz.

Até os grandes nomes da indústria pediram a suspensão das operações: BMW, Volvo, Google e Samsung comprometeram-se a não comprar minerais do fundo do oceano.

Mas apenas sete Estados-Membros da UE – Espanha, FrançaA Alemanha, a Suécia, a Irlanda, a Finlândia e Portugal apelaram publicamente até agora a uma moratória sobre a mineração.

Posição fragmentada

Alguns Estados-Membros afastaram-se da posição da UE: a Bélgica está a preparar legislação para estabelecer as condições sob as quais um governo pode “patrocinar a exploração de uma empresa no futuro”, segundo o Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Representantes de empresas de exploração belgas acompanharam o governo do país durante as negociações da Autoridade Internacional dos Fundos Marinhos (ISA), um órgão intergovernamental (desconhecido) responsável pela regulação da extracção internacional em águas profundas.

A falta de consenso por parte da UE prejudica os esforços para uma moratória: “Durante as reuniões da Autoridade dos Fundos Marinhos, não há nenhum porta-voz da UE falando em nome de todos os estados-membros: em vez disso, os estados-membros defendem as suas posições”, segundo para Claudia Kremers, pesquisadora da Administração Internacional dos Oceanos em Idri.

Os Recursos Minerais Marítimos Globais da Bélgica, bem como institutos governamentais em França, Alemanha e Polónia, detêm licenças de exploração da Agência de Segurança Internacional, com o objetivo de aprender mais sobre o recurso.

E em Julho, a Autoridade de Segurança Interna não deu luz verde às licenças de exploração no decurso de negociações apertadas: o prazo legal, estabelecido pelo pequeno estado de Nauru, no Pacífico, há dois anos, deixa uma lacuna aberta que os estados podem explorar para continuar mineração.

Os vizinhos da UE estão a correr para o fundo do poço

A Noruega poderá tornar-se o primeiro país do mundo a extrair minerais do fundo do oceano: a decisão do governo de abrir 281 mil quilómetros quadrados – uma área aproximadamente do tamanho da Itália – à mineração do fundo do mar será votada pelo parlamento norueguês no outono norueguês.

Enquanto a Noruega reivindicá-lo A extração seria sustentável e responsável, e os ambientalistas alertam que, se aprovada pelo Parlamento, seria uma das piores decisões ambientais que o país já tomou.

O Reino Unido também se recusou a apoiar uma moratória sobre a mineração em alto mar: em Julho, um grupo de deputados da oposição pediu ao primeiro-ministro Rishi Sunak que apoiasse uma moratória.

“As vozes contra a mineração em alto mar nunca foram tão altas, mas alguns governos, como os governos norueguês e britânico, estão a enfrentar os interesses da mineração em alto mar”, disse Haldis Tjeldflat-Healy, ativista nórdico do Greenpeace.

“Seria criminoso liberalizar a mineração em águas profundas no Ártico. A Noruega fala sobre liderança mundial, mas claramente não compreendeu a crescente oposição a esta indústria destrutiva”, acrescentou.

Corrente temporária ruim?

A área mineira proposta pela Noruega inclui o arquipélago ártico de Svalbard, uma área de soberania norueguesa mas na qual outros países, incluindo a União Europeia e o Reino Unido, têm historicamente desfrutado de direitos iguais às atividades comerciais nas suas águas.

Nos termos do Tratado de Svalbard de 1920, as nações signatárias devem ter acesso igual a Svalbard para operações pesqueiras, industriais, mineiras e comerciais.

E se os apelos da UE para acabar com a mineração em águas profundas não forem atendidos, os países vizinhos poderão prosseguir com a exploração em áreas onde possam reivindicar os recursos.

“Há um debate activo entre os países europeus e a Noruega sobre os direitos da plataforma continental sobre Svalbard – disse um porta-voz da Deep Sea Conservation Coalition, uma coligação de organizações internacionais – que a intenção da Noruega de abrir a área à mineração em alto mar irá adicionar ao debate sobre a necessidade de proteger o sensível ambiente marinho de tais actividades destrutivas.

“É profundamente problemático que o governo norueguês proponha abrir o Ártico à devastação ecológica enquanto os países da coligação internacional ainda estão a negociar se devem ou não realizar mineração profunda – de acordo com Healy da Greenpeace – estão essencialmente a brincar com o direito internacional. e oferecendo relações com o mundo em risco.” países vizinhos e a reputação do país como nação periférica”.

A Comissão Europeia afirmou que está a trabalhar com a Noruega nos fóruns relevantes “para garantir que o ecossistema esteja protegido de atividades prejudiciais”.