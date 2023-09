Mini Countryman atinge a maioridade

Feito na Alemanha – Quando o show estreou Mini compatriotaFoi lançado em 2010 como o primeiro modelo da marca a ultrapassar os 4 metros de comprimento por cerca de dez centímetros. Com a segunda geração de 2017, o comprimento aumentou mais 20 cm, e agora o Mini Countryman Série 3 é decididamente ‘pequeno’, com quase 4 metros e meio de comprimento: para ser exato. Seu comprimento é 443 cmLargura 184, altura 165, distância entre eixos 269 cm. O que antes era um cruzamento de classe B, para todos os efeitos, mudou-se para o segmento superior do mercado. Afinal será Construído na Alemanha Na mesma plataforma do BMW X1.

Quadratura do círculo – novo design Mini compatriota Parece mais musculoso e quadrado, mantendo Proporções típicas para este modelo. As saliências curtas e o capô contrastam com a longa distância entre eixos e as rodas grandes. O aspecto aerodinâmico foi fundamental na definição do design, resultando num CD de 0,26 para o modelo totalmente elétrico. O design do Countryman divide perfeitamente o veículo em três zonas: carroceria, área das janelas e teto contrastante. Os faróis LED já não são rodeados por elementos cromados como no passado, enquanto o design do pilar C que suporta a linha do tejadilho se destaca lateralmente. Na traseira, conjuntos de luzes verticais nivelados remetem às clássicas pequenas lâmpadas e engastes, com a carroceria abaixo do emblema do modelo curvada em direção ao avental traseiro.

Uma tela controla tudo – dentro Mini compatriota para’Uma tela É isso meio, equipado com todas as funções necessárias, enquanto o head-up display opcional é dedicado ao condutor, que reúne os conteúdos de condução mais relevantes. O painel é curvo e também aqui pode ser revestido com um material têxtil bicolor feito de poliéster reciclado. O aumento das dimensões externas levou a uma Cabine mais espaçosaCom cerca de 3 cm a mais de espaço para ombros e cotovelos para os passageiros da frente e 2,5 cm a mais para os passageiros de trás. localização sofá de trás Seu comprimento pode ser ajustado em até 13 cm, para economizar espaço para as pernas e agora para bagagem. Da mesma forma, o ângulo do encosto do banco traseiro pode ser ajustado em seis posições até 12 graus. o Caixa Assim pode passar de uma capacidade mínima de 460 litros até uma máxima de 1450 litros.

Motores térmicos e elétricos – o Mini compatriota Disponível em duas variantes 100% elétricas: Definição Ecom motor de 204 cv e 250 Nm de torque, e Def SE ALL4Com dois motores que garantem tração nas quatro rodas e geram 313 cavalos de potência e 494 Nm, o crossover inglês também está disponível nas versões Motores térmicos, com as versões a gasolina Countryman C com tração dianteira, o Countryman S ALL4 e o desportivo Countryman JCW ALL4, este último com tração integral. Mini anunciou que continuará a oferecer uma variante também diesel. A empresa inglesa não enviou dados técnicos para as versões com motor térmico, mas presume-se que poderá adotar as mesmas unidades disponíveis para o BMW X1.