Save the Duck, a marca “sem animais” cresce com novos parceiros franceses: meta de 200 milhões – Corriere.it

Nicolas Bargi fundou a Save The Duck, empresa “assobiando o pato”, em 2012. Ele assobia porque se salvou: nada produzido, há onze anos, pela marca de roupas esportivas da cidade milanesa, conhecida por suas colchas de pato laranja como símbolo, é de origem animal. “A sustentabilidade está no nosso DNA”, diz Barji, “sempre fomos livres de crueldade, mas quando nascemos não era um conceito difundido, talvez apenas Stella McCartney falasse sobre isso na moda, no luxo, na Patagônia». Hoje o mundo é completamente diferente: a moda luta pela sustentabilidade (com dificuldade) e a Bargi, com um volume de negócios superior a 60 milhões de euros, 90 colaboradores em Itália e no estrangeiro e 60% das suas receitas provenientes do estrangeiro, celebra a renovação da sua B Corp certificação, que significa reconhecimento como empresa comprometida com o sucesso ao causar impacto positivo no meio ambiente e na sociedade. A Save The Duck foi a primeira grife a adquiri-la na Itália, em 2019.

Tecnologia e cadeia de suprimentos "Tudo começa com uma ideia tecnológica", explica Bargi, terceira geração de empreendedores do setor têxtil através da empresa familiar Forest. Ela aplicou na moda o que já era usado no esporte: fios sintéticos e reciclados. Aí acrescentei um valor ético, que na época atendia a um pequeno segmento de usuários, por exemplo os vegetarianos." Mas isso não foi suficiente. "Não existe empresa com impacto zero – repete o empresário – e é por isso que nos comprometemos imediatamente a estabelecer metas para nós mesmos ao longo de toda a cadeia de abastecimento". Desde 2021, a empresa compensa todas as suas emissões, regulamenta o uso de produtos químicos específicos em toda a cadeia produtiva, controla o uso da água, seleciona matérias-primas e participa de projetos de reciclagem e de segunda mão. "Obter a certificação do que estávamos fazendo e do que fazemos foi um passo natural. Há poucos dias recebemos uma reavaliação da B Corp, que analisa a empresa a cada três anos para ver se ainda mantém os critérios certos: passamos de 95 para 108,4, somos o primeiro na Itália em vestuário, o sexto na Europa, mas primeiro em "O campo da moda esportiva", Bargi se orgulha. ruaave The Duck utiliza Plumtech©, um enchimento com tecnologia de isolamento térmico, capaz de recriar a suavidade da penugem real e reter os benefícios do enchimento térmico. Sempre foi produzido na China, Portugal e Turquia. Bargi não tem medo de dizer: "Não é feito na Itália".». A confiança na sua cadeia de abastecimento é forte: são oito fábricas dedicadas a colchas, três a camisas e moda praia, e as fábricas cumprem os objetivos de sustentabilidade da empresa. "Tenho uma relação direta com todos eles, desde o início. sustentabilidade? Nos primeiros anos, recebi respostas de varejistas como "É um bom produto, vou comprar cem para você, vamos ver se esgota". Ninguém se importava com o aspecto moral. Na verdade, disseram-me: Este pato pesado, não podemos retirá-lo? Barji lembra com um sorriso. Mas para mim a marca era a mensagem e as marcas eram os professores. Tínhamos que ser empáticos, porque a empatia constrói a lealdade do consumidor. Depois de algum tempo, até os comerciantes o reconheceram."