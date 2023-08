Mercados de ações hoje, 31 de agosto. A indústria chinesa ainda está em apuros, a Fitch reduz o PIB. A inflação continua alta e as listagens estão fechando fracamente

Bolsas de valores da UE sem ordem específica

Os índices europeus estão a mover-se sem uma ordem específica a meio da sessão, abaixo dos seus máximos intradiários. Milão empatou (+0,02%), enquanto Frankfurt subiu 0,5%, Paris perdeu 0,2%, Madrid avançou 0,2% e Amsterdã 0,3%. Os futuros do índice dos EUA subiram. O foco está inteiramente no quadro macro que emerge em ambos os lados do oceano: se a inflação na Europa não mostrar sinais de diminuir (os números de Agosto mostram a inflação estável em 5,3%, mesmo que os dados fundamentais) e indicarem que o BCE irá estabilizar em 5,3 %. À medida que a política monetária restritiva prossegue, os sinais provenientes dos EUA mostram que a economia está a começar a sofrer com o aumento das taxas de juro e, portanto, a Fed poderá abrandar. Em termos de ações, destacam-se os UBs de Zurique (+5,10%), que encerraram o trimestre com lucros recordes após a aquisição do Credit Suisse, que será totalmente integrado. A expectativa é reduzir custos em US$ 10 bilhões e cortar 3 mil empregos na Suíça. Na Avary Square, o colapso do Saipem (-4,7%) após a introdução de títulos conversíveis, o interbancário diminuiu 2,5% por minuto, o Banque Piper também fraco (-0,4%) e o Intesa Sanpaolo, e quedas menores e acentuadas para o resto do bancos. setor. No topo da lista estava o Grupo Iveco, que subiu 2,4%, seguido pela CNH Industrial. Boas instalações. No plano cambial, o euro caiu para 1,0869 (de 1,093), o dólar/iene para 145,9 (145,88) e o euro/iene para 158,59 (159,46). Na frente energética, o petróleo está em baixa após os recentes aumentos: o WTI estava em $80,74 (-0,63%) enquanto o Brent estava em $86,5 (+0,75%). O gás natural comercializado em Amesterdão tem um valor de 37,15€ por MWh (-5,6%).