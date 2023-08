A vitória do candidato do BCE, Panetta e Meloni. Daniele Franco regressou ao Banco Europeu de Investimento

Foi forçado a vender ‘Dragian’ Giorgetti, que agora jogará as suas cartas ao passar o nome do antigo Secretário do Tesouro à frente do Banco Europeu de Investimento.

Depois de um longo cabo de guerra, as expectativas iniciais foram finalmente concretizadas: o Diretor-Geral Adjunto do Bancitalia, Piero Cipolloni, venceu o Conselho do BCE. Esta é a decisão final do governo italiano. Isto significa que em todo o derby entre o executivo e o Banco de Itália (de que já falámos neste jornal no dia 21 de agosto), prevaleceu a linha defendida pelo futuro governador Fabio Panetta e pela primeira-ministra Giorgia Meloni. Mais uma vez, Giorgetti “Dragian” foi forçado a render-se, considerando que era o principal patrocinador do outro candidato, Victor Daniele Franco, seu antecessor no Ministério das Finanças no governo Draghi. Mas para Franco o jogo não termina aqui. Ele será o candidato italiano (pelo menos no papel) à chefia do Banco Europeu de Investimento. A confirmação veio ontem à tarde, e pelo menos Giorgetti foi reconhecido como tendo o “bom gesto” de comunicar a decisão antes de Bruxelas formalizar a decisão de Cipollone ao BCE.

A partida é a favor do Banco Europeu de Investimento

Portanto, o governo italiano quer jogar o jogo (o que não é nada fácil) no que diz respeito ao Banco Europeu de Investimento, depois de terem sido lançadas críticas à sua postura excessivamente derrotista. De facto, nos círculos de Bruxelas, como se pode verificar pelas notícias, estão a atribuir o primeiro lugar à ministra espanhola das Finanças, Nadia Calvino, uma nomeação que poderá ser dificultada pela nomeação de outra espanhola, Margarita Delgado, como chefe do Conselho Unificado. Mecanismo de Supervisão, quero dizer. Sistema Europeu de Supervisão Bancária Estas duas instituições financeiras são estratégicas, para alguns até demais. No entanto, o jogo para Daniele Franco ainda é muito difícil, ainda que segundo fontes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o executivo italiano tenha registado um consenso crescente nos círculos europeus sobre o antigo ministro no governo Draghi. Quem sabe se a influência do antigo governador do BCE terá algum peso.

Além disso, como escreveu hoje o La Stampa, “a opção de manter a candidatura de (Franco, editor) – e depois retirá-la oportunamente – pode ter importância estratégica na angariação de fundos para serem gastos noutras mesas de negociação. Não devemos esquecer que O próprio Calvino dará os papéis durante as negociações para reformar o Pacto de Estabilidade e que o apoio da Itália é essencial para a sua aquisição do Banco Europeu de Investimento.

Processo de candidatura no Banco Central Europeu e no Banco Europeu de Investimento

Banco Central Europeu – A única nomeação de Piero Cipollone para a Comissão Executiva do BCE será discutida no Eurogrupo no dia 15 de setembro, em Santiago de Compostela. Para que a sua corrida seja bem sucedida, terá de obter a aprovação de pelo menos 15 dos 20 países da zona euro, que representam 65% da população da zona euro. A Itália é o único país que propôs candidatura, pelo que a nomeação será uma formalidade.

Banco Europeu de Investimento – No dia 16 de Setembro, por ocasião da reunião informal do Grupo Ecofin que se realizará em Espanha, os 27 Ministros das Finanças serão convidados a escolher o novo Presidente por maioria qualificada, com a dupla aprovação de 18 Estados-Membros representando pelo menos 68% dos Estados-Membros. O capital subscrito do Banco Europeu de Investimento, detendo a Alemanha, a França e a Itália a maior parte das ações do Instituto.

Perfil de Piero Cipollone

Ela possui um diploma universitário em Roma, uma especialização nos Estados Unidos, uma longa carreira no Banco da Itália e um estudo recente de novas tecnologias aplicadas em finanças, informou a agência de notícias Ansa. Este é o setor em que o banco tem apostado muito nos últimos anos. Piero Cipollone, nascido em 1962, é candidato à sucessão de Fabio Panetta no Conselho de Administração do Banco Central Europeu (é presidente do Banco de Itália desde 1 de novembro), é casado e tem dois filhos. Ele atua como membro do Conselho de Administração e Diretor Geral Adjunto do Banco da Itália desde 1º de janeiro de 2020. Ele possui mestrado em economia pela Universidade de Stanford e, em 2001, foi pesquisador visitante na Universidade da Califórnia, Berkeley.

Foi contratado pelo Banco da Itália em 1993, onde iniciou os estudos, o ginásio e o departamento escolar de vários colegas italianos ou figuras do mundo das finanças. Entre as muitas funções desempenhadas ao longo dos anos, destaca-se a sua nomeação como Comissário Extraordinário em 2007, então Presidente do Instituto de Investigação INVALSE, enquanto de 2010 a outubro de 2014 foi Diretor Executivo do Banco Mundial representando Itália, Albânia, Grécia e Malta . Portugal, São Marino e Timor Leste.

Perfil de Daniel Franco

Oriundo do Banco de Itália, com pouca experiência técnica e forte conhecimento técnico, foi Ministro da Economia no governo de Draghi, com quem formou uma dupla estreita, embora parecesse menos destacado do que o anterior presidente do BCE, Franco, que se orgulha uma longa carreira em instituições republicanas.Também tem experiência em Bruxelas na Direcção-Geral de Assuntos Económicos da Comissão, segundo a ANSA.

Nasceu em 1953 na província de Belluno e, depois de se formar em Pádua em 1979, ingressou no Banco da Itália. Ele também, como outros de seus colegas e defensores das finanças italianas, foi iniciado naquela grande escola e ginásio que é o Departamento de Estudos da Via Nazionale. Sua carreira interna o levou a desempenhar diversas funções até ser chamado em 2013 para o delicado cargo de Contador Geral do Estado. Lá ele desempenha seu papel de guardião das contas públicas sem antagonismos em relação à política e aos governos, sempre entrando no mérito apenas nos ambientes institucionais sem responder a ataques ou críticas.

Em maio de 2019, regressou ao banco para se tornar Diretor-Geral Adjunto e, a partir de janeiro de 2020, foi promovido a Diretor-Geral para substituir Fabio Panetta, que foi chamado de volta ao BCE. Em fevereiro de 2021, quando Mario Draghi foi nomeado primeiro-ministro, escolheu-o para exercer o cargo de ministro da Economia até ao fim do poder executivo, em outubro de 2022.