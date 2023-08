Tecnologia de ondas de rádio: salva vidas mesmo em caso de erro humano

A milésima tragédia nos Estados Unidos reviveu a tecnologia automobilística que poderia salvar vidas de crianças.

Há um incidente ocorrido nas últimas semanas nos Estados Unidos, que nos faz compreender a sua magnitude A tecnologia rodoviária revolucionou nossas vidas. Principalmente para maior segurança de nossas vidas e segurança, quando estivermos dentro do veículo.

O episódio que estamos prestes a contar Aconteceu na Luisiana, onde um homem de família chamado Tyler partiu para deixar seu filho mais novo com uma babá. Depois que o homem acordou o menino, ele o colocou na cadeira de segurança onde seu irmão costumava sentar. Mas o problema é que assim que ele entra no carro para dirigir, ele sai dessa situação Tornou-se impossível ver o filho atrás dele.

E nesse dia também, Tyler tinha muitas ideias na cabeça. Na verdade, o homem estava assumindo o papel de gerente importante dentro de uma empresa de soldagem e, pensando no dia difícil que teria pela frente, esqueceu completamente de deixar o filho com a babá, Enquanto a temperatura externa continuava a subir.

Foi de facto um dia muito quente, com temperaturas muito elevadas no interior dos veículos estacionados, mesmo à sombraE podem até chegar a cem graus.

Nos Estados Unidos, muitas crianças deixadas para trás pelos pais morrem todos os anos nos Estados Unidos

Infelizmente Tyler esquece seu filho no carro e estacionando: A criança morre Por causa da temperatura que o carro atingiu no estacionamento. Uma morte terrível e, infelizmente, este não é o único ato insano cometido por um pai com supervisão imperdoável.

Nos Estados Unidos, quase dez crianças morrem todos os dias, todos os anos, por causa disso. Mesmo no nosso país, lemos frequentemente histórias como esta nos jornais. Para pôr fim a este fenómeno, muitas empresas automóveis começaram a criar novas tecnologias e sistemas de sucesso. Muito parecido com radares.

Como funciona a tecnologia de ondas de rádio que pode ajudar os pais quando viajam

Esses dispositivos são capazes de detectar a presença de pessoas dentro do carro, e avisar o motorista, mesmo ao sair do carro, que ainda há alguém lá dentro. Lembre-se que neste caso Ele teria salvado a vida do filho de Tyler.

Esta nova tecnologia de ondas de rádio está dando resultados muito encorajadores nessas frequências de rádio Quais smartphones também usam para se comunicar com sinais de rádio externos.