Inundações e cursos de água inchados no leste e no curso inferior

Excelente trabalho dos bombeiros do Scala devido ao mau tempo que atingiu a província de Verona a partir da noite de quarta-feira.

Das 20h00 do dia 15 de maio até à manhã do dia 16, foram realizadas cerca de 50 intervenções devido a inundações e deslizamentos de terra que afetaram particularmente a zona Leste Sul / Leste de Verona, mas felizmente ninguém ficou ferido. Entre os municípios mais afetados: San Bonifacio, Soave, Bevilacqua, Legnago e Albaredo d’Adige.

Além dos de Verona, também estão envolvidos bombeiros dos comandos de Treviso e Rovigo: 11 intervenções estavam em curso às 8h de quinta-feira, 20 ainda aguardam.

Na mesma manhã, entre a Ponte do Risorgimento e a Ponte Catana, também foi recuperado das águas do Adige da cidade o corpo de um homem, possivelmente um homem que desapareceu no rio na tentativa de evitar a prisão. custódia

Parte oriental

O riacho Alphonse aterrorizou toda a região, e a vazão aumentou devido às fortes chuvas. Em San Giovanni Ilarion, a estrada de acesso à direita de Albone, na área da ponte Mangano, foi inundada e parte da estrada foi inundada em Montecchia di Crocera. Só à meia-noite em Monteforte o nível de alerta desceu e o vertedouro de Collambareta foi activado, enquanto a abertura da zona de San Vito conseguiu manter sob controlo o transbordamento da ribeira de Aldegà.

Em San Bonifacio deu-se mais atenção à confluência com o Tramigna e foi erguida a Ponte da Mota.

As escolas foram fechadas na quinta-feira, 16 de maio, em Soave e San Giovanni Ilarione.

«Atualmente registam-se situações mais complexas: na Fita com alguns deslizamentos de terra; Bairro Poeti, zona dos correios, algumas garagens subterrâneas inundadas; Via San Lorenzo – Tramigna para a descida de água e lama do Monte Tenda; S. Via Matteo”, escreveu o prefeito de Chove Matteo Pressi nas redes sociais, que acrescentou: “A situação em Tramigna está sendo monitorada constantemente. Se necessário utilizaremos a bacia de S. Lorenzo. É como evitar os problemas e perigos que surgem do rio. Devido à quantidade de água que caiu em um período muito curto de tempo, existem problemas significativos na maioria das áreas. A inundação não tem nada a ver com rio e bacia. Pelo contrário, apesar do bom funcionamento da rede, é impossível que a rede de esgotos retire a mesma quantidade de água num curto espaço de tempo”.

E o prefeito acrescentou pela manhã: Há uma situação muito crítica em Mateo e arredores. Todas as atividades do Município e do Consórcio de Recuperação visam encontrar uma solução que permita libertar a água que atualmente está retida nesta parte do país. Dois fatores contribuem: o tubo de escape quase certamente está cheio de lama e detritos; O escoadouro da zona de Villabella está cheio e não é possível tirar mais água”.

“Os bueiros também estão estourando devido ao grande volume de água e esgoto, principalmente na adega comunitária. O prefeito e os representantes de emergência estão ativos e monitorando a subida repentina do rio Albone. enormes quantidades de água – é Parco di Tigli e Salvo di O município de San Boniface anunciou no final da noite de Acquisto.

Foram reportadas inundações de estradas e caves e alguns cortes de energia em vários municípios.

“Os vaus do riacho Progno estão fechados em Tregnago, Illasi e Badia Galavena. As ruas da capital e aldeias são frequentemente ocupadas por lama e cascalho, deslizamentos de terra na área de Finetti. empresas serão acionadas para retirar materiais e árvores das ruas, preste atenção. Apoie as primeiras medidas de emergência. Obrigado à Defesa Civil e aos Voluntários dos Incêndios Florestais de Tregnago pela cooperação”, escreveu a prefeita de Tregnago, Simone Santallani, nas redes sociais.

Sob Veronese

Em Colonna Veneta, na fronteira de Gimella, o Gua rompeu a margem direita durante a enchente e atravessou o campo em direção a Sule, depois para o Fratta, onde a água já havia atingido um nível elevado.

Algumas inundações em Colonna e Gimella, mas também em Isola Rizza, onde várias estradas foram fechadas.

Também foram relatadas algumas inundações em Transpolesana, Oppiano e Roveredo de Gua.