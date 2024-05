Paulo Fonseca é favorito sobre Conceição

Pole position para Paulo Fonseca. Depois de semanas de confusão e pelo menos uma dezena de nomes ligados à bancada MilãoHoje Gazeta Tenta e coloca brevemente o treinador atual Lírio Encaminhe para todos. lá A decisão final será tomada após o fim de semana.

Milan, Fonseca alvo: Conceição ainda está fora

Rosie Girl escreve esta manhã, Paulo Fonseca foi escolhido como novo treinador do Milan. Depois de quase cinco temporadas, Cumprimente Stefano Pioli E os portugueses estão na vanguarda da apropriação do seu património. Ultimamente a disputa pelo banco rossonero ficou essencialmente reduzida a dois nomes, ambos portugueses. Por um lado, de facto, Fonseka está do seu ladoExperiência no Campeonato Italiano E a Capacidade de trabalhar harmoniosamente com o clube. Por outro lado Sérgio Conceição Porto arrecadado nos últimos sete anos Três campeonatos portugueses E inúmeras temporadas como protagonista da Liga dos Campeões. No entanto, o círculo de um treinador expirado é curto Lírio No final da temporada. Seu perfil reflete bem isso Características que o clube procura: Um tecnocrata com mentalidade corporativa, capacidade de capacitar os jovens e abraçar um projeto que tem a sustentabilidade em sua essência. Fonseca parece mais adequado que Conceição nestas questões.

Sempre em segundo lugar Gazeta, Uma decisão pode vir neste fim de semana. O treinador português, com Lilly, O último dia do campeonato será disputado Liga 1. é vencer Qualifique-se para a próxima Liga dos Campeões. Fonseca deixou de lado todas as dúvidas sobre o seu futuro até agora, concentrando-se em terminar a atual temporada. Depois do fim de semana, ele deverá tomar uma decisão. Ele tem três faixas. Há um lado Lírio Se vencerem a Liga dos Campeões, tentarão impedi-lo de alguma forma: é um caminho muito difícil. está do outro ladoOpção do Olympique de Marselha que conhece Fonseka há algum tempo e é puterBenefício econômico importante. Finalmente há o caminho milanelo, provavelmente aquele que oferece o melhor programa de tecnologia. Após a saída de Lopetegui, a seleção de um novo técnico na Casa Milan foi retomada. Trabalho colaborativo Ibra, Furlani e Moncada parecem ter estreitado o campo com a aprovação final do cardeal. Somente em nome de Paulo Fonseca.