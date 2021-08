7.470 novos casos e 45 mortes- Corriere.it

A partir de Francesca del Boca

Dados do boletim para sábado, 21 de agosto

Novos casos de vírus corona Na Itália (ontem havia 7.224, Boletim aqui) Pelo menos sobe assim 4.478.691 O número de pessoas infectadas com o vírus SARS-CoV-2 (incluindo aquelas que se recuperaram e morreram) desde o início do surto. O Mortes hoje São 45 (eram 49 ontem), um total de 128.728 desde fevereiro de 2020. Pessoas Recuperado ou expulso Eles totalizam 4.216.542 ou +5,426 Em comparação com ontem (dia anterior + 6.211). O Corrente positiva – Aqueles com o vírus – serão iguais a 133.421 +1.959 Plus (+960 dia anterior).