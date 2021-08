Mercado de câmbio da Juventus, bomba de Ronaldo | Outro anúncio de Ancelotti

Mercado de transferências da Juventus Mais uma revelação de Carlo Ancelotti sobre o futuro de Cristiano Ronaldo: o importante anúncio do treinador.

Caso Ronaldo Parece que mudou para melhor; Na coletiva de imprensa para apresentação do concurso Dacia Arena ContraUdinese, Max Allegri Concluiu a questão com eficácia, alegando ter recebido garantias dos portugueses de que prosseguiria a sua aventura na Juventus. As últimas horas não foram apenas rumores sobre a chegada de um evento português Cidade de manchester E todos Paris Saint-Germain, Mas tudo Real MadridCom Cr7 Ele teria falado diretamente Carlo Ancelotti.

Palavras de Ancelotti sobre o mercado de transferências da Juventus, Cristiano Ronaldo

Técnico Atual BrancosNos últimos dias a sensação já diminuiu Ronaldo-back, Durante coletiva de imprensa para apresentação da partida contra, a dose foi novamente aumentada Levante. Aqui estão as palavras de Ancelotti:Cristiano Ronaldo Real Madrid? O título agora está fechado. Não estamos falando de mercado de câmbio, mas apenas de concorrência, estamos pensando em fazer o melhor que pudermos. Mbappé? Eu não me importo com o que acontecerá nos próximos dias porque a equipe que tenho é muito forte. “