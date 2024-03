Clima, Giuliacci surpreende a todos: Páscoa e segunda-feira de Páscoa “como verão”. Está lá

Previsão do tempo para o fim de semana de Páscoa “surpreendente”: começa o discurso do Coronel Mario Giuliaci metogiuliacci.it Para atualizar os leitores sobre o tempo esperado. O meteorologista perde o equilíbrio e fala sobre uma onda de calor extremo que lembra o início do verão. Em plena primavera, devemos preparar-nos para temperaturas fora do normal? O famoso especialista, a partir da análise das amostras, procurou encontrar os limites do que define como uma situação “anormal” para a época festiva.

Leia também: Clima, Páscoa entre tempestades e “calor africano”: regiões opostas

“Espera-se que a alta pressão africana se estenda por metade da península e depois se concentre nas áreas centro e sul durante a Páscoa e a segunda-feira de Páscoa”, escreve Giuliachi, surpreendendo quem procura um bom ar e tempo para passar ao ar livre. No entanto, espera-se “chuva” no Norte. Conseqüentemente, “o clima abaixo da Toscana é muito quente”. As temperaturas subirão significativamente na “Sicília, Calábria, Puglia e Basilicata”.

Leia mais: Páscoa e clima de segunda-feira de Páscoa, “pouca esperança”. Sotocorona: O que nos espera

Espera-se uma anomalia “significativa” no dia de Páscoa, com temperaturas pelo menos 14 graus acima da média sazonal. A segunda-feira de Páscoa também foi de “altas temperaturas”. Para as regiões Norte espera-se uma situação diferente: “A situação no Norte será diferente, onde se espera o avanço de uma frente trazendo precipitação e eventos locais extremos”, lemos.