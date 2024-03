Luumpo Sporting CP: Clube português procura atacante do Cagliari

Luumbo Sporting CP: O clube português caiu no encalço do avançado do Cagliari

A atual temporada ainda não acabou, mas algumas sirenes de transferência já soam em casa CagliariPrincipalmente sobre o atacante nascido em 2002 Zito Luumpo. O angolano marcou até ao momento 4 golos e 3 assistências na sua primeira experiência na Série A, o que é suficiente para que seja notado por vários clubes italianos e europeus. Conforme relatado pela TMW, o interesse do jogador em particular foi despertado PC do jogo O clube disputou a primeira divisão portuguesa. O facto de se falar português em Angola poderá facilitar a sua inclusão e o clube lusitano está a considerar seriamente o mercado de transferências de verão.