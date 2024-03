O plano de Cristiano para os portugueses

Diego Jalo, que ingressou na Juve na janela de transferências de inverno, nunca jogou com Massimiliano Allegri. Aqui está o plano do diretor esportivo Cristiano Giuntoli para o zagueiro português.

Na janela de transferências de inverno, ele assinou e passou pelos portões do Cantinasa Juve. O clube que o tirou do Lille, arrasando a competição do Inter. Porém até hoje Diego Jalo Um mistério, o verdadeiro desconhecido. Depois de se recuperar de uma lesão prolongada no joelho que o deixou afastado dos gramados por meses, o zagueiro português ainda não jogou um único minuto com a nova camisa da Juventus. Quase três meses em Torino, sem ver a campinaEstádio da Aliança.

A ruptura do ligamento cruzado do joelho contra Lily representa um crescimento pessoal. Diego Jalo sofreu reveses. Jogou com caixa zero em minutos Juve Isso pode ser resultado de uma forma física que ele ainda não está em ótima forma nesta temporada. É por isso que o diretor do jogo Cristiano Giuntoli Ele pensa precisamente na perspectiva do futuro. Conforme noticiado na edição de hoje do A Gazeta do Esporte, a possibilidade de um empréstimo poderá ser considerada caso o defesa-central lusitano não encontre lugar até ao final da temporada. Neste sentido, o objetivo será dar ao jogador a oportunidade de recuperar minutos e continuar jogando: até o momento parece muito difícil conseguir Cantinaza.

Juve-Djalo, Giuntoli pondera empréstimo: aqui está a fórmula

De acordo com RosaDê mais tempo para jogar Diego JaloDiretor de Esportes Juve, Cristiano Giuntoli, o empréstimo estará em mente durante os primeiros seis meses da temporada. É necessário tempo para garantir que o ex-zagueiro do Lille possa voltar ao caminho certo e ganhar continuidade no jogo. Este seria o plano da administração de Turim ter um jogador pronto para jogar as suas cartas na retaguarda da Juventus na próxima janela de transferências de inverno.

Até o momento, nenhum clube demonstrou interesse no empréstimo Diego Jalo Para a primeira parte da temporada. Porém, em casa Juve Este programa só poderá ser realizado no final do campeonato. Na verdade, estes últimos meses servirão de base para compreender as verdadeiras condições do defesa, talvez através da quebra mínima nas rotações da defesa de Massimiliano Allegri. Esperamos por mais atualizações nas próximas semanas.