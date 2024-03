Terremotos, tremores secundários e colisões de placas em Friuli. Análise geóloga

Ontem à noite, às 22h19, foi registrado um terremoto de magnitude 4,5 na província de Udine (Friuli Venezia Giulia) a uma profundidade de 10 km. Segundo o relatório do INGV, os municípios mais próximos do epicentro foram Sochieve e Tramonti di Sopra. Nenhum dano a pessoas ou propriedades. “Uma equipa de técnicos de defesa civil está a efectuar um reconhecimento cuidadoso e atempado nas zonas afectadas pelo sismo. Voltaremos a reunir-nos à tarde para perceber que intervenções urgentes podem ser feitas, se necessário”, disse esta manhã. Conselheiro Regional de Defesa Civil de Friuli Venezia Giulia Riccardo Riccardi. Explicando o que está acontecendo na área em questão, Carlo Toglioni, chefe do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia, disse ao Il Messaggero que “atualmente ocorreram vinte pequenos eventos, chamados tremores”.

Estamos lidando com um fenômeno raro? Segundo o especialista, parece que não. “Em Itália ocorrem cerca de vinte eventos entre M 4 e 4,9 todos os anos”, respondeu, e depois fez uma análise técnica do que aconteceu: “A região onde a placa Adriática colide com a placa da Eurásia a uma velocidade de 2 milímetros. /ano.A frente dos Alpes Friulanos em Maio e Setembro de 1976 “Esta contracção é responsável pelos terramotos devastadores. Nesse caso a energia foi 1000 vezes superior à do acontecimento de ontem”, declarou. Porém, segundo Toglioni, trata-se de uma “área de alto risco sísmico”.