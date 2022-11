Ronaldo quer mais recordes e Leo pode ajudá-lo

Ainda faltam algumas horas, e então o Portugal pode voltar a campo em Copa do Mundo 2022 no Catar. Os lusitanos orientaram o segundo jogo do Grupo H Fernando Santos eles vão enfrentarUruguai, onde buscará mais três pontos e assim se classificar para as oitavas de final. Os campeões europeus de 2016 gostariam de acreditar Cristiano RonaldoMas talvez até Rafael Leão.

A mão de Leo em CR7

Neste, o primeiro jogo de Portugal Copa do Mundo Ganhou 3-2 GanaRonaldo conseguiu marcar o primeiro gol da partida naquele dia Punição. Com isso, CR7 se tornou o primeiro jogador da história a marcar um gol Cinco Copas do Mundo consecutivas: A raia começou em 2006.

Ninguém nunca ganhou antes, e agora o torcedor do AC Milan, Leo, o autor Uma terceira rede Para Gana, Ronaldo pode dar uma mão importante Faça-o alcançar novas conquistas. Com os rossoneri em campo, CR7 Jogue melhorEscrito por Gazzetta dello Sport “Pio Leo para CR7” na capa.

recordes de ronaldo

Ronaldo não vive momentos felizes entre os clubes devido ao novo clima O resultado com o Manchester Unitedagora está completo Focado em Portugal. Sobre o principal de gols marcados em Cinco últimas Copas do Mundo consecutivas De fato, ele disse: “Mais um recorde é uma razão para mim Grande orgulho“.

“Estou focado Só na Copa do Mundo, ganhámos, jogámos bem, ajudei a equipa”, é o único pensamento de CR7 neste momento. “O resto não é importante e o Manchester United é a questão Fechadas“, sublinharam os próprios portugueses Ele quer vencer no Catar.

Palavras de Santos

Assim, a segunda partida será contra o Uruguai Muito macio para Portugal. e por dentro conferência de imprensa Treinador à noite Fernando Santos Ele falou sobre o que sua equipe pode fazer: “Temos que pensar De jogo em jogoTentamos entender onde podemos melhorar.

“Depois do desafio Sérvia Ocorreu uma mudança: vs Espanha Fomos uma equipa forte durante um longo período do torneio – acrescentou o próprio treinador português -. Melhoramos em alguns aspectos: Reavaliaremos amanhã i nosso progresso“.