Ele é muito jovem. CDM destina 2 milhões para emergências. 11 desaparecidos (incluindo 2 crianças)

Equipes de resgate estiveram ocupadas durante toda a noite procurando por pessoas desaparecidas presas no deslizamento de terra Casamichiolana ilhaísquios, na madrugada de ontem. Segundo um comunicado do prefeito de Nápoles, Carlo Palomba, ontem à noite, 11 pessoas estavam desaparecidas e 13 ficaram feridas, das quais apenas uma foi levada ao hospital Cardarelli, em Nápoles, em estado crítico. , deu entrada no centro de trauma com prognóstico prognóstico.

Mais informações





Uma vítima foi identificada até agora, uma mulher de 31 anos da cidade vizinha de Lacco Ameno, em Ischia, que morava em Casamichiola. Seu corpo foi encontrado perto da Piazza Maio. O centro de coordenação da recuperação criado ontem pelo governador volta a reunir-se na província de Nápoles às 8h30; No final da reunião, devem ser dadas atualizações sobre pessoas desaparecidas e novas vítimas.