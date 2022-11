Realização de Cristiano Ronaldo: Único jogador de futebol a marcar em 5 Copas do Mundo

Outra conquista de Cristiano Ronaldo: Portugal é o único jogador na história do futebol a marcar em cinco Copas do Mundo consecutivas.

vida galáctica Cristiano Ronaldo Constantemente se enchendo de troféus, prêmios e recordes. O português acumulou sucesso após sucesso, alcançando números astronômicos tanto em termos de gols quanto de ganhos. Salários baroniais, direitos de imagem e inúmeros investimentos fizeram do português uma verdadeira estrela do futebol do século XXI.

Agora, outro feito foi adicionado, levando Ronaldo a entrar ainda mais no hall da fama do futebol. Dele Portugal Joga na fase de grupos Copa do Mundo no Catar e o atacante já se tornou uma estrela absoluta de sua seleção. Com seu gol de pênalti contra Gana, CR7 Ele se tornou o único jogador de futebol do mundo a marcar em cinco edições da Copa do Mundo.

Ele carregou nos ombros o peso recorde de muitos jogadores antes dele Lionel Messi, Pelé, Uwe Seiler E Fechar Miroslav. Aos 38 anos, Ronaldo estabeleceu outro recorde. Que esta é uma partida importante para ele já fica evidente em seus olhos brilhantes enquanto seu hino é tocado, esta será sua última Copa do Mundo.

Foi sua última aparição no torneio mundial e uma notícia fantástica que pelo menos apagaria um pouco o pensamento de seu final agonizante. Manchester United Isso o levará a pousar em uma nova equipe.