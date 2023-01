Um segundo esconderijo do Messina Tenaro foi identificado. Um segundo médico examinou – o Chronicle

Juízes da promotoria de Palermo e dos Carabinieri del Rosse identificaram um segundo esconderijo usado pelo chefe Matteo Messina Tenaro, que foi preso em Palermo 30 anos depois. Além do apartamento em Vicolo San Vito em Campobello di Mazara que foi descoberto ontem, o chefe da máfia teria construído uma espécie de bunker dentro de outra casa na mesma área. Ainda não está claro se é aqui que o chefe da máfia esconde seu tesouro: documentos secretos, Piscine, dinheiro que os juízes procuram. Os Carabinieri encontrarão após uma busca o bunker localizado a cerca de 300 metros da casa em Vicolo San Vito.

Chefe na Super Prisão de L’Aquila. Dentro da prisão de segurança máxima de L’Aquila, o chefe da máfia Matteo Messina Denaro já teve suas primeiras horas de ar fresco, ele é muito ativo na organização de sua cela, sempre sorrindo com os funcionários que passam pela prisão. Acrescenta o que está acontecendo com os vazamentos: “Seu comportamento é um comportamento anômalo comparado a como os presos do 41bis geralmente se comportam”.

Segundo fontes informadas, Sessões de quimioterapia Pode ser organizado com a máxima segurança Em ambiente externo da prisão.

agência ANSA É uma prisão com 41 bis presos na Itália, o centro da dura prisão é Costarelle. (lidar)

Reflexões sobre a vida e o amor, datas dos encontros com a filha, trechos de cartas copiadas: o diário encontrado na noite de segunda para terça-feira na casa onde o patrão passou muitas coisas pela última vez. O ano em que escapou. Nenhum documento explosivo ou comprometedor foi encontrado no apartamento em Vicolo San Vito, mas a agenda pode fornecer informações investigativas importantes. Como muitos documentos de saúde – relatórios de visitas de especialistas, numerosos exames oftalmológicos, apoiados por Messina Tenaro ao longo dos anos – foi recuperado em uma caixa. Os registros médicos mostram que o chefe da máfia visitou vários médicos durante a fuga, graças a uma investigação sobre as graves doenças de que sofria. 1, Afonso DumbarelloO técnico-geral de Campobello di Mazara está sendo julgado por cumplicidade no descumprimento da sentença, enquanto outros serão julgados em breve.

Há os Carabinieri do Comando Provincial de Trapani Pesquisado no departamento de oncologia do Hospital Sant’Antonio Abate Em busca do primeiro exame histológico realizado por Matteo Messina Tenaro, paciente com câncer de cólon. Os investigadores estão avaliando a condição do médico-chefe Filippo Zerilli, que estava ausente no dia da busca (que ocorreu na manhã de ontem) devido a uma doença. As posições de outros médicos também estão sob a atenção dos investigadores, quero entender se eles sabiam a real identidade de Andrea Bonafate.

O oncologista de Trapani, Filippo Zerilli, está investigando Em uma investigação sobre a rede de facilitadores do chefe Matteo Messina Tenaro. Ele teria feito os testes de DNA necessários para os tratamentos quimioterápicos que o padrinho de Casilvetrano precisou passar. A paciente apresentou os documentos de Andrea Bonafede ao médico, o agrimensor que supostamente lhe deu sua identidade e que agora está sob investigação, assim como Jerrill. Mas a busca por apoiadores está apenas começando.

e’ O julgamento do célebre Matteo Messina Tenaro em Caltanissetta está marcado para amanhã. A hipótese é que será adiada. Messina Denaro nomeou ontem sua nora Lorenza Guttadauro como sua advogada fiduciária. Até agora, o julgamento, que terminou em prisão perpétua no primeiro caso, ocorreu na ausência de um réu acusado de ser um dos instigadores dos massacres de Capaci e D’Amelio. O caso chegou ao Tribunal de Recurso e encontra-se atualmente na fase final. Um debate de defesa estava previsto para amanhã, às 9h30, no bunker da prisão de Malaspina, em Caltanissetta, quando as partes civis falaram após o promotor Antonino Patti terminar sua acusação. No entanto, até esta manhã, os dois defensores públicos, Giovanni Pace e Salvatore Baglio, ainda não receberam nenhuma informação sobre a nomeação de um defensor confiável, e ainda não há notícias da vontade de Messina Tenaro de participar do julgamento, acessando a videoconferência. Prisão L’Aquila.

Enquanto isso, uma audiência também está marcada para amanhã de manhã para confirmar a prisão de Giovanni Lupino, um fazendeiro de 59 anos de Campobello di Mazara, que foi algemado após visitar a clínica de Palermo com o chefe Messina Tenaro na segunda-feira passada. Prisão Pagliarelli em Palermo. Lupino foi acusado de ajudar e cumplicidade na condenação. O juiz teve que explicar sua relação com o padrinho, procurado há trinta anos.