À Portuguesa/ 7 – Por Elena Casagrande

Depois de percorrer a estrada romana XIX até à cidade de Ponte Lima, atravessamos a moderna ponte do Minho e entramos em Espanha. O objetivo agora está quase lá

Em frente à Casa Fernanda.

Como é paciente entrar nestas aldeias espalhadas pelo campo

Esta manhã atravessamos a bonita ponte que nos separa de Barcelos, não para ver a vila, mas para sair dela.

Mesmo se você chegar cedo, você pode tomar uma bebida. Tarde lá salvar.

Com efeito, hoje, ao passar por muitas aldeias, esgotado Por milhas, nada. Nem mesmo uma padaria itinerante.

“Espera, eu ouço uma van” – digo a Theo.

“Olha, está vindo mesmo!”

“Não, – não quero acreditar. “É uma peixaria.”

Teo ri. Nós não vemos isso.

“O que você pode fazer com cavala fresca às 9h?”

Infelizmente, o novíssimo hotel Yatra em Tamel também está fechado, temos Ele andava de bicicleta De qualquer maneira.

Sem selo e sem pausa.

Depois de subirmos à Portela e à aldeia de Aborim, encontramos finalmente um café onde podemos recuperar as forças.

A partir daqui, a trilha sobe de volta em direção a Balukes e nunca chega mais! Uma visita à igreja românica de San Martino recompensa-nos entre os eucaliptos. Acabou de ser restaurado.

Um pouco mais tarde, no Lugar do Corco, encontra-se o refúgio de D. Fernanda. Mal posso esperar para falar com ela, mas – infelizmente – não consigo encontrá-la.

Sinais e decorações jacobinos são bem exibidos na entrada da casa.



Capital com Santiago Azulejo em Albergaria.

Roma Antiga continua a ser protagonista em Ponte Lima

Após a última subida do dia, a partir de Vittorino dos Pias inicia-se a descida em direção a Albercaria.

As ligações para Santiago começam a se multiplicar. Há uma bela estátua e capitel de São Tiago e uma decoração original de conchas penduradas em uma árvore no jardim com patos cantando.

Após os últimos quilômetros chegamos ao nosso destino: Ponte Lima, do nome do rio Limia (Lima em Português).

Aqui, os soldados das legiões do cônsul romano Decimo Cunio Bruto – quando ainda não existia a ponte romana – recusaram-se a atravessar o rio, então denominado Lethe (como o Lethes, o mítico rio do esquecimento do Hades), e foram determinados . Eles teriam perdido a memória.

Giunio Bruto, então, para deter a situação, montou em seu cavalo e atravessou destemidamente a água, e na outra margem todos os seus soldados se chamavam pelo nome. Ela nunca perdeu a memória, e ele era a prova viva disso.

A pitoresca vila de Ponte Lima comemora estes factos com uma estátua de Cuneo Bruto numa margem e dos seus soldados perto da vila, onde se destaca uma grande torre medieval. Pequenas lojas e clubes lotados por toda parte.

É muito colorido e atmosférico. E estou muito orgulhoso nosso Escritório.



Rio Lethe com a estátua de Junius Brutus em Ponte Lima.

Da Portela Grande, a passagem mais alta do caminho, pode admirar o Vale do Minho

11 peregrinos dormem connosco num hotel muito bem organizado em Ponte Lima. Estamos perto da fronteira espanhola e muitas pessoas iniciam esta viagem nestas zonas ou a uma curta distância: visível dos canteiros. invadido.

Há também um casal alemão jantando para onde estamos indo. Eu mereço minha comida favorita, pizza. Tudo bem também.

Na manhã seguinte, o céu está nublado: nada de novo. No entanto, o percurso é agradável, primeiro por vinhas e milharais, depois por entre eucaliptos e abundante vegetação. O centro de pesca esportiva do Riba Rio está aberto e tomamos um café.

O casal da noite passada também veio. No Palata, peço sanduíches para viagem. Espera-nos uma difícil subida da rota portuguesa, rumo ao Alto da Portela Grande, onde almoçaremos.

A subida é muito difícil e rochosa. A certa altura, vejo uma grande cruz de granito. Deixo a seus pés as joelheiras usadas em Fátima e a imagem do Santo Papa Bento tirada no JMJ.

Na passagem abre-se a vista sobre o vale do rio Minho. Vento muito forte soprando. Após o intervalo, uma descida muito fácil leva a Rubies. Hoje percorremos a calçada da via romana XIX, que é muito emocionante.

Estamos a fazer o branding do hotel, onde já existe uma parte Tropas



Símbolos da via romana XIX, a seta amarela do caminho.

Após 500 km deixamos Portugal: o Minho espera-nos para além do rio Tui.

Em Fonturo, durante uma parada, dois alemães se juntaram a nós. Eles querem reconsiderar e seguir em frente.

Finalmente começamos quer correr Todos. Alguém andando na frente ou atrás pode afetá-lo. É uma loucura, mas acontece.

Você precisa parar e ir com calma. Com esta paixão chegamos a Valência do Minho. O hotel dos peregrinos está completamente vazio e triste.

Estando do outro lado do rio Tui, decidimos entrar na Galiza. Depois da ponte, assine Espanha Faz nossos corações baterem.

Dio e eu estamos felizes. Em um bom ritmo, tentamos nos aproximar da Catedral de Thuy. Testemunha a importância de um antigo bispado e tem a aparência de um castelo.

Com efeito, dos seus telhados protegia-se a fronteira do reino português. Apesar de hoje termos percorrido cerca de quarenta quilómetros, ainda nos resta alguma energia para a percorrer.

Ela é feroz e elegante. Há um albergue para peregrinos nas proximidades. Ao jantar, aprecio o fantástico menu do Pilgrim, com a primeira ensaladilla russa (salada russa) da viagem. É caseiro. Agora posso dizer que me sinto na Espanha.



Entrada na Espanha.

Na Galiza encontramos muitos peregrinos com quem partilhamos passos e sentimentos

Já estava escuro quando saímos de Tui. O bar ao lado do albergue foi fechado, apesar das promessas. No entanto, a Galiza está organizada e do nada, em Santa Gompa da Ribadeloro, surge como um milagre uma vending machine de café, bebidas e doces. Há também uma mesinha com uma cesta cheia de conchas de Santiago.

Chegam os três meninos, que fotografamos há pouco, San Delmo adoeceu em Ponte delle fevereiro, e morreu pouco depois. Os três são de Múrcia e vieram para a Jornada Mundial da Juventude.

Matthias estava acompanhado por um funcionário do Museu Salcillo De acordo com Última Ceia.

Compartilhamos nossa experiência com eles. Depois de um bate-papo, saímos novamente Em linha retaEm direção à zona industrial de Borino.

No centro, as mesas dos cafés estão cheias de gente barulhenta. Os idosos sentam-se em bancos e leem jornais.

Compro uma empanada de atum (uma espécie de torta recheada) e duas latas de tônica. Sais da cidade e diriges-te a Santiaquino de Andas, de onde sais a Ria.

Redondela, com os seus altos viadutos ferroviários, recebe-nos com um ambiente apaixonante. Descansamos na biblioteca do hotel, que está totalmente ocupada por peregrinos que partiram de Thuy, nos últimos 100 km ou mais para dar sorte.

Catedral de Thuy.



