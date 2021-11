Green Boss Itália 9 meses e a terceira dose, plano contra infecções

O período de validade do Green Pass Itália é de 12 a 9 meses e a terceira dose da vacina Kovit para maiores de 40 anos será iniciada imediatamente. Mais uma vez: a dose de ‘reforço’ em breve se tornará obrigatória para os profissionais de saúde. Contra o aumento da infecção corona,

E quando as regiões pressionam um ‘caminho duplo’ no vax

, Ao contrário de muitos países europeus – o governo está preparando seu plano para combater novas epidemias em um esforço para evitar novos bloqueios.. O Comitê de Ministros deve se preparar na próxima semana para a adoção das novas regras para a certificação verde, com o anúncio da terceira dose para maiores de 40 anos chegando na madrugada de ontem, com expectativa de expirar após a última gestão.

Consulte Mais informação

Duração em Green Boss Itália, vista do MDL

Uma ‘tesoura’ para o Green Pass período de 12 a 9 meses e um dever de administrar uma terceira dose aos profissionais de saúde. Por enquanto, é certo que o governo tomará essas duas medidas para enfrentar a crescente onda de epidemias – acelerando as vacinações – na reunião de gabinete da próxima semana.

Fontes governamentais garantiram que a questão não seria resolvida ontem no MDL, que aprovou o mandato prático sobre pagamentos únicos para crianças, mas esse documento chegará à mesa do Conselho de Ministros na próxima semana. Se este será o caso com outras medidas anti-Govt ainda está para ser decidido, com algumas regiões pressionando por uma licença verde “reforçada” sem cera, conforme solicitado pelos governadores.

Terceira dose acima de 40 e dever para a saúde

A terceira dose da vacina foi aplicada na Itália desde 22 de novembro. Em uma circular enviada às regiões e províncias autônomas ontem à noite, o anúncio do Comissário Extraordinário para a Emergência do Vírus Corona Francesco Paolo Figliulo. Portanto, as regiões podem esperar a vacina Govt para aqueles na faixa etária de 40 a 59 anos, que diz: “pelo menos seis meses após a conclusão do ciclo de vacinação primária.”

O arranjo da terceira dose da vacina Kovit foi aprovado ontem, dizia a circular, ” considerando a ocorrência semanal de novos casos e o desenvolvimento de epidemias em função da evolução do quadro epidemiológico nas últimas semanas. A evidência atual mostra um declínio precoce na eficácia das vacinas contra formas sintomáticas aproximadamente seis meses após a vacinação, enquanto mantém um alto nível de proteção contra doenças agudas. Os pontos de imunização atualmente em funcionamento, após consulta ao Ministério da Saúde, estão sujeitos às prioridades estabelecidas. ”

A decisão foi tomada para “acelerar a campanha de reforço para manter uma proteção pessoal superior” e para “minimizar a propagação do Sars-Cov2 na população tanto quanto possível” de pessoas já vacinadas no ciclo primário.

“A curva da epidemia está aumentando em nosso país e ainda mais em países europeus próximos à Itália”, comentou o ministro da Saúde, Roberto Speranza. “A vacinação é uma ferramenta importante para reduzir a propagação de doenças virais e graves. Por isso, é oportuno levar a campanha de vacinação da faixa etária de 40 a 59 anos até o dia 22 de novembro.”

Na dose de ‘reforço’, “o ministro da Saúde Speranza anunciou que está preparando os preparativos para a aplicação da terceira dose para os profissionais de saúde, que acho que começará no dia 1º de dezembro”. Assim, na Adnkronos Salute, Filippo Anelli, presidente da Associação Nacional de Cirurgiões e Dentistas (Fnomceo), estava ansioso pelas notícias. “A vacina é uma ferramenta para reduzir infecções – incluindo Aneli – portanto, podemos apenas concordar.”