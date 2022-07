Roma chama Mourinho Dybala: Inter está lá, eis a conversa

Ele ligou diretamente para ele, e não era a primeira vez que isso acontecia. No entanto, hoje, antes de mergulhar no terceiro amistoso da Roma (desta vez contra o Portimonense), José Mourinho pegou o celular e discou diretamente para o número de Paulo Dybala. Um telefonema amigável, confortável para alguns, certamente é útil para manter contato com o craque argentino. Um telefonema vivido com um tom muito confidencial, que também atesta como a relação entre os dois é calorosa e amigável. Afinal, Mourinho ligou para o ex-meio-campista da Juventus há alguns dias e ontem ele decidiu ficar bravo, continuando a expressar seu apreço por Zoya e seu desejo de estar com ele na próxima temporada. Em suma, Mourinho, ciente de que no dia 16 de julho um dos jogadores mais populares do mercado ainda está livre, à espera de conhecer o seu futuro, decidiu ser o primeiro a tentar evitar a situação.

a situação

–

Por outro lado, é sabido que o treinador português ama Dybala mais do que tudo, apesar de as condições para finalmente trazê-lo para Roma não serem fáceis. Pelo contrário. Na Trigoria, na verdade, não conseguem receber o salário exigido pela Jóia Argentina, que é mais do que uma simples promessa com a Inter entre outras. Enquanto jogadores como Pellegrini e Abraham já atingiram compromissos de € 6 milhões, a Roma teme um efeito dominó em outros jogadores e outros acordos. Mas a Roma, no entanto, se não fechar com a Inter, Dybala terá algumas outras opções no horizonte e pode decidir diminuir suas exigências e se contentar com algo menos, em troca de um quadrado que faça você se sentir como você. Um rei absoluto. De fato, em Roma, Dybala de repente redescobre o amor, a emoção e a paixão. Assim como aconteceu com Mourinho, o telefonema de ontem lembrou ao argentino que tipo de calor a praça romana é capaz de transmitir. Em suma, Mourinho tentará até o final até que Dybala pertença oficialmente a outra pessoa. E se não houver desenvolvimentos concretos com outros clubes (na verdade, Inter) nos próximos dias, Dybala garantiu ao treinador português considerar os Giallorossi. Mou acredita nisso e a Roma está esperando para entender o que vai acontecer nos próximos dias. Registros? Agora literalmente tudo pode acontecer.