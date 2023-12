Preço restrito a 4,5 milhões. Quem são os embriões protegidos?

Agora é definitivo: Sem extensão Para todo o mercado de eletricidade protegido, mas eu Preços controlados 4,5 milhões de famílias vulneráveis ​​continuarão a viver após 1 de abril de 2024. Foi instituído ontem à noite pelo Conselho de Ministros, consolidando o último decreto energético, no final de uma sessão onde houve divergências de posições entre o ministro dos Assuntos Europeus, Rafael Fito, que há meses pressiona pelo fim do mercado protegido. e o ministro do Meio Ambiente, Gilberto Pichetto Fratin.

Contas, como escolher o melhor preço no mercado livre e o que acontece com quem não muda

Esta disposição suscita fortes tensões devido aos aspectos de emprego resultantes da sua não inclusão dos custos directos do serviço aos novos beneficiários. Isto resultará imediatamente na não atualização dos call centers e na demissão de muitos funcionários dedicados ao setor de mercado protegido. Tudo isso aconteceu por causa da oposição de Fito à cláusula de conservação.

Pessoas em agregados familiares protegidos: maiores de 75 anos, beneficiários da Lei 104 (deficiência grave), beneficiários de subsídio social para facturas (teto ISEE 8.107,5 ou 9.530 euros, 20 mil se houver pelo menos quatro filhos), residentes em pequenas ilhas (com conexões de energia fracas) e salva-vidas ou eletricidade -Pessoas que têm familiares que necessitam de equipamento médico. Segundo o Palazzo Sigi, esta decisão está “em linha com os compromissos assumidos no âmbito do terceiro mandato do Pnrr e necessária para garantir uma transição gradual e informada para o mercado livre”.

Simplificações

Para os outros 4,5 milhões de domicílios atualmente no mercado protegido, foram introduzidas medidas para garantir o máximo de informação e melhores condições na transição para o mercado livre de eletricidade, que já afeta cerca de 21 milhões de domicílios. Resumidamente, terá início de imediato uma campanha de informação na rádio, televisão e internet e actividade de monitorização sobre a actividade dos operadores e tendências de preços definidas pela Arera, em colaboração e envolvimento com o Ministério do Ambiente. Associações de consumidores. São introduzidas simplificações para transferência bancária por débito direto para pagamento de faturas, que devem ser emitidas bimestralmente.

O leilão da Arera para novos operadores privados terá início no dia 10 de janeiro e a lotação de clientes ocorrerá até abril. Os utilizadores já recebem comunicações do seu fornecedor com a sua oferta. Mas você também pode escolher um concorrente. Quem não aderir entrará em serviço até 2027 com proteção gradual da própria Comissão de Energia. Existirá um mecanismo semelhante para o mercado de gás protegido: a partir de 1 de Janeiro, protecção contínua para famílias vulneráveis, mesmo que o guarda-chuva se mantenha. Não deve ser tão largo quanto uma lâmpada elétrica. Também aqui, para quem não escolhe, está disponível a oferta variável “Placet” da Arera.

Compromisso

Pichetto fez o possível para continuar com a expansão “técnica” do mercado elétrico protegido. Segundo o ministro, trata-se de uma manobra para evitar receber objeções da Comissão Europeia sobre as próximas parcelas do Pnrr. Planeia leiloar novos operadores privados até março e depois alocar clientes em lotes no verão. Agora o risco, segundo especialistas e associações de consumidores, será de um novo aumento na conta, várias ofertas no mercado livre, embora não todas, as propostas atualmente disponíveis na floresta, poderiam ser piores. “Os dados do Istat são claros – explica Massimiliano Donna, presidente da Associação Nacional do Consumidor – mesmo na comparação entre outubro de 2023 e junho de 2021, ou seja, antes do aumento de preços iniciado em julho de 2021, a luz do mercado livre subia em Itália. 97,7% contra 31,6% dos protegidos, três Muitas vezes mais. Por que querem enriquecer as empresas de electricidade e de gás à custa das famílias?”. A oposição protesta, mas o governo acusa os governos Conte e Draghi de negociarem o fim do mercado protegido com a UE.

Leia o artigo completo

No Il Messaggero