“Meu italiano não é rico o suficiente”

Mourinho entrevistado em português após Sassuolo-Roma: Nova inspiração da especial. Tasnil respondeu às perguntas do treinador da Roma, Tommaso Turci, na sua língua materna. Obrigado à empresa e ao Diego Pinto pelo apoio. “Eles me deram esperança nas últimas 24 horas e agradeço ao Pinto pelas palavras. Por que falo português? Porque assim consigo entender melhor que o italiano. Meu vocabulário italiano não é suficiente.”

















Mourinho em português, o que ele disse





“Hoje foi a abordagem certa, e hoje você venceu no último minuto – Mourinho – uma vitória para os jogadores que vieram ao estádio e para os torcedores da Roma. Quero agradecer aos proprietários e ao diretor Pinto que me deram o apoio e emoção estabilidade que precisei para fazer esse trabalho nas últimas 24 horas. Foi uma grande vitória, difícil. Lutei e mereci porque nosso time foi melhor mesmo com um gol a menos.

Estou muito feliz pelos jogadores e por todos os nossos torcedores. Gostaria de dedicar uma palavra ao meu maravilhoso assistente Foti, que trabalhou tanto para esta vitória, apesar de estar afastado.”





Motivo português





“Falo português porque o meu italiano não é suficientemente polido e forte para expressar certas ideias – explicou o treinador da Roma – quando falo de estabilidade emocional, falo da qualidade necessária para jogar ao mais alto nível no futebol. o banco do Sassuolo sobre não devolver a bola, eu digo que vale a pena dar para ter fair play, e tem um jogador no time deles que não tem fair play.









Última atualização: terça, 5 de dezembro de 2023, 09h54





